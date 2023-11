Movimiento feminista se pronuncia afuera de las oficinas de la embajada estadounidense en Bolivia

LA PAZ .- El sábado, mujeres vinculadas a organizaciones feministas en Bolivia protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en La Paz. En el marco de un encuentro nacional feminista organizado por el colectivo boliviano Mujeres Creando, los manifestantes arrojaron pintura roja en la cera principal del edificio y realizaron una pintada en la fachada en repudio a lo que consideran un "genocidio" en la Franja de Gaza.

Durante la protesta, los activistas corearon consignas como "genocidas" y "alto al fuego", según se pudo observar en la transmisión en redes sociales de la Radio Deseo, afiliada a Mujeres Creando.

La líder del colectivo, María Galindo, escribió en una tela blanca el mensaje “Las mujeres en los ejércitos no representan liberación, sino patriarcado genocida en cuerpo de mujer. No es guerra, es genocidio”.

Galindo también alcanzó a colocar dos grafitis en el muro de la embajada, una que rezaba "alto al fuego" y otra que insistía en que "no es una guerra, es un genocidio".

Dos policías bolivianos que custodiaban el edificio apenas pudieron evitar que la activista terminará la pintada, ya que fueron rebasados por las demás manifestantes.

Queremos dejar claro que nosotras no estamos contra el pueblo judío, ni contra ningún pueblo. Lo que está sucediendo en Gaza va a afectar al conjunto del orden mundial", sostuvo Galindo antes de pintar sobre la fachada.

Según la activista, los sucesos en la Franja de Gaza afectarán "a todos los pueblos pobres, a todas las sociedades del sur", como la boliviana.

Por eso estamos aquí. Queremos decirle a la embajada norteamericana que no estamos aquí mandadas por Irán, no estamos a favor de Hamás y no estamos a favor del régimen iraní", aclaró.