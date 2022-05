Mona Lisa: un hombre disfrazado de anciana le lanza un pastel a la obra maestra de Da Vinci en el Louvre

Un hombre disfrazado de anciana en silla de ruedas le lanzó un pastel a la Mona Lisa, la famosa pintura de Leonardo da Vinci en el museo del Louvre, en París.

La obra no fue dañada en el incidente, pero el vidrio que la cubre quedó manchado con crema blanca.

El autor del incidente estaba vestido con una peluca y llevaba lapiz labial. Mientras lo escoltaban fuera del recinto, el individuo llamó a las personas a "pensar en la Tierra".

El hecho, que ocurrió el domingo, fue descrito por testigos como "impactante".

Luke Sundberg, de Estados Unidos, estaba de visita en el Louvre cuando todo ocurrió. "La gente empezó a reaccionar y cuando miramos, un hombre en una silla de ruedas disfrazado de anciana corrió hacia la pintura y empezó a darle puños y luego le restregó pastel por encima", le dijo el joven de 20 años a la agencia PA.

"Pasaron unos 10, 15 segundos antes de que la seguridad se llevara al hombre, y la gente entró un poco en pánico".

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM