Modelo enfila para cerveza líder en el mundo tras caída de Bud Light, después de promocionarse con influencer “trans” Dylan Mulvaney

ESTADOS UNIDOS.- La cerveza Modelo Especial se encuentra en camino de superar a Bud Light como la marca de cerveza número 1 a nivel mundial.

Según datos de Bump Williams Consulting y NielsonIQ, citados por agencias noticiosas, la cerveza Modelo ha experimentado un incremento en las ventas del 9.2% en la semana que finalizó el 20 de mayo.

Bud Light ha visto en esa semana una disminución del 25.7% que se une a otra caída por 24.6% en las ventas durante la semana anterior.

Las ventas de Bud Light se han visto fuertemente afectadas por sexta semana consecutiva desde que el influencer “trans” Dylan Mulvaney, promocionó Bud Light el 1 de abril.

En una nota de The New York Post se informó que Anheuser-Busch InBev es la marca propietaria de ambas marcas, pero que no controla a la cerveza Modelo en Estados Unidos, donde es propiedad del conglomerado Constellation Brands, con sede en Nueva York.