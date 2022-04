Mike Tyson golpea en un avión a otro pasajero "que le tiró una botella"

Mike Tyson la emprendió a golpes en un avión con otro pasajero que, según el portavoz del exboxeador, le había arrojado una botella de agua.

El suceso ocurrió la noche del miércoles en un vuelo de JetBlue antes de despegar de San Francisco a Florida.

Han circulado varios vídeos que ayudan a entender el incidente.

En el primero el pasajero parece increpar a Tyson, que se encuentra en la fila de asientos de delante.

En el segundo y más viral, el excampeón de los pesos pesados, de 55 años, asesta varios puñetazos al pasajero.

See the moment Mike Tyson beat down an airplane passenger ... footage obtained by @TMZ_Sports https://t.co/5qCbOdxP31 pic.twitter.com/Bf7zmyiux6