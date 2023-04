Mike Pompeo, que pidió usar drones contra narcos en México, dice que no buscará la nominación presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo el viernes que no se presentará a la carrera presidencial de 2024, que le habría enfrentado a su exjefe Donald Trump por la nominación republicana.

Pompeo, de 59 años, dijo que decidió con su esposa que no sería candidato debido a razones personales.

No es el momento adecuado para mí y mi familia", dijo Pompeo en un comunicado. "Este no es ese tiempo ni ese momento para mí para buscar de nuevo un cargo electo".

Un excongresista de Kansas, Pompeo desarrolló una reputación como uno de los lugartenientes más leales de Trump cuando se desempeñó como secretario de Estado y director de la Agencia Central de Inteligencia. Impulsó la pugnaz política exterior de Trump como máximo diplomático estadounidense y fue un imán para la controversia en Washington.

Pompeo también respaldó inicialmente las falsas afirmaciones de Trump sobre unas elecciones presidenciales robadas tras su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden, aunque acabó cooperando con la Administración entrante. En los últimos meses ha criticado indirectamente a Trump, diciendo que los republicanos necesitan líderes que no insistan en el pasado.

El presidente Biden dijo el viernes que ha decidido presentarse a un segundo mandato en 2024 y que anunciaría su campaña "relativamente pronto."

Pompeo propuso recientemente usar drones para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no eliminarlos.

Como secretario de Estado (durante la administración de Donald Trump), sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense", señaló en una columna de opinión.