Mientras Joe Biden visita en Ucrania a Volodymyr Zelensky; Wang Yi, ministro de China viaja a Rusia

HONG KONG.- Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden visitaba en Ucrania Volodymyr Zelensky; Wang Yi, asesor de política exterior de China viajaba camino a Moscú, Rusia y no descartan que se reúna con Vladimir Putin.

En una publicación de CNN se identifica a Wang Yi como el recién nombrado el mes pasado principal asesor de política exterior del líder chino Xi Jinping.

Y que tiene previsto llegar a Moscú esta semana como parte de su gira europea de ocho días. en la que según medios internacionales tiene el objetivo de promover la paz.

Ambos viajes se dan a pocos días de que el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania llegue a su primer aniversario.

“No echamos leña al fuego, y estamos en contra de sacar provecho de esta crisis", dijo Wang.

Puede que algunas fuerzas no quieran que se materialicen las conversaciones de paz. No les importa la vida o la muerte de los ucranianos, ni el daño a Europa. Puede que tengan objetivos estratégicos mayores que la propia Ucrania. Esta guerra no debe continuar", afirmó Wang durante su gira en territorio europeo.