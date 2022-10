"Mi padre me enseñó": Niño de 8 años salva a su compañero de clase que se ahogaba

OKLAHOMA.- Un niño de 8 años de Norman, Oklahoma, está siendo aclamado como héroe luego de que salvó a un compañero de clase que se estaba ahogando el pasado 15 de septiembre en la escuela primaria Lakeview.

La profesora de música Jordan Nguyen explicó a los medios locales que ella era la "adulta en turno" durante el periodo de almuerzo de los de tercer grado, cuando escuchó "¡Se está ahogando! Cashton se está ahogando!". Por lo que inmediatamente corrió para ayudar.

La maestra señala que el estudiante Cashton York estaba comiendo, cuando empezó a ahogarse y no podía respirar. De esto se dio cuenta su compañero de clase, Garrett Brown, de 8 años.

Te puede interesar: Niña de 12 años sobrevive a la caída de un rayo en Arizona

La maestra dice que cuando se acercó a Cashton, el alumno estaba aterrorizado, por lo que después de consolarlo, lo llevó a la enfermería para que lo revisaran. En tanto, los otros niños le preguntaron a Garrett cómo sabía realizar la Maniobra de Heimlich.

Mi padre me enseñó. Me estaba ahogando y me salvó y me enseñó a salvar a otra persona", dijo Garrett a KOCO.