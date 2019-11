Mexicanos apuñalados son operados por Ministro de Salud de Jordania

JORDANIA.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 3 mexicanos, de los 8 turistas que fueron agredidos con un cuchillo, reciben atención médica supervisada por el Ministro de Salud de Jordania.

Durante una conferencia de prensa, el canciller se le cuestionó sobre los hechos registrados al interior de las ruinas romanas de Gerasa, uno de los lugares más visitados de la nación árabe y en donde un sujeto lesionó a un total de 5 turistas, además de los mexicanos.

“Establecimos contactos directamente con los niveles más alto del gobierno de Jordania, el propio rey está pendiente, el ministro de salud encabezó la intervención quirúrgica a las dos personas que tienen heridas más graves, una situación delicada”, dijo Ebrard.

“El individuo que perpetró esto está detenido, no hay un motivo que explique por qué hizo esto, no sabemos si era robo, si es un tipo desequilibrado, en fin, eso todavía no lo sabemos, pero ya está detenido”, explicó.

Aquí síntesis de comunicación con mi homólogo de Jordania : pic.twitter.com/y36dBTwmg5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 6, 2019

Asimismo, el secretario señaló que Roberto Rodríguez Hernández, embajador mexicano, cuenta con la instrucción de permanecer atento a las necesidades a los mexicanos heridos y sus familiares.



Con información de Excélsior