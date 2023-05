Menor y policía se enfrentan a disparos durante persecución en EU

LAKELAND, Florida.- Un joven de 13 años enfrentó a la policía de Estados Unidos intercambiando disparos durante una persecución en un vecindario residencial en el centro de Florida.

En el cruce de fuegos entre el menor y la policía resultó un oficial herido que fue hospitalizado por las heridas de bala, informaron autoridades estadounidenses.

El elemento policial herido en el pie en el hecho registrado el miércoles por la noche en Lakeland, entre Tampa y Orlando. El agente será dado de alta en los próximos días. Ningún otro agente fue lastimado.

Policías atendían reporte cuando el menor les disparó

Los policías atendieron reportes de que una persona estaba disparado desde un auto en un parque. El oficial Jamie Smith vio el vehículo del sospechoso y lo persiguió. Cuando el vehículo se detuvo, tres de sus ocupantes se bajaron y salieron corriendo, refirió el jefe de policía Sam Taylor.

Smith vio al joven de 13 años corriendo por una acera al lado de un complejo residencial con un arma en la mano, afirmó Taylor. El joven se metió en el complejo residencial a pesar de la orden de alto. Cuando Smith dobló una esquina, el adolescente lo estaba esperando agachado y le disparó, dijo Taylor.

De acuerdo con el jefe policial, el oficial recibió un disparo en el pie izquierdo y respondió con otro disparo, pero el joven huyó. Smith pidió refuerzos y siguió persiguiendo al joven, hasta que lo perdió.

Sin embargo, otros oficiales lo vieron tratando de esconderse entre unos arbustos. El joven trató de huir y se enfrascó en una balacera con los policías, durante la cual fue baleado en las extremidades inferiores, por lo que fue llevado al Tampa General Hospital, dijo Taylor. El adolescente fue dado de alto más tarde.

Piden enjuiciar a menor como adulto por antecedentes

El mismo menor había sido arrestado en enero tras el robo de un vehículo. En ese suceso también se había robado un arma, actualizó el jefe policial del condado Polk, Grady Judd.

“No le importa la vida, para nada. Cero”, expresó Judd, cuya agencia está investigando. “Puede que cronológicamente tenga la edad de 13 años, pero es un criminal empedernido dispuesto a enfrascarse en un tiroteo con policías”.

Las autoridades han pedido a la fiscalía enjuiciar al joven como adulto. Por los momentos The Associated Press no lo está identificando debido a su edad.

Por lo menos una de las otras personas que estaban en el carro fue detenida el miércoles en la noche.