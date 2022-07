¿Mejor que Usain Bolt? La histórica victoria de la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce en los 100 metros en el Mundial de Atletismo

PA Media

Batió el puño y gritó. El gesto de una reina de la velocidad: la atleta jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistó su quinto título mundial en los 100 metros.

Ese oro se suma a los que conquistó en 2009, 2013, 2015 y 2019 y a sus coronas olímpicas de 2008 y 2012.

El domingo, Fraser-Pryce paró el cronómetro a los 10,67 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Eugene, Estados Unidos, y con ello impuso una nueva marca (en los campeonatos).

Le siguieron sus compatriotas Shericka Jackson y Elaine Thompson-Herah, quienes se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

Fraser-Pryce, con 35 años, se convierte en la primera persona en ganar cinco títulos mundiales en un evento de pista individual en un mundial.

Además, es la primera vez que una nación logra una victoria absoluta en los 100 metros femeninos en un campeonato mundial.

El mismo trío jamaiquino logró la hazaña en los Juegos Olímpicos del año pasado, en Tokio, (Thompson-Herah había ganado su segundo oro en esa ocasión).

Jamaica ya lo había hecho en los Juegos de 2008, en Pekín.

"No pararé hasta que dejé de creer en eso"

En total, Fraser-Pryce tiene 10 títulos de campeonatos mundiales en las categorías de 100 m, 200 m y el relevo 4x100 m.

Erik S Lesser/EPA Shelly-Ann Fraser-Pryce en su histórico triunfo en Estados Unidos el domingo.

Tres de ellos los conquistó después de dar a luz a su hijo Zyon, en 2017.

"Me siento bendecida de tener este talento y de continuar haciéndolo a los 35 años, tener un bebé, seguir adelante y, con suerte, inspirar a las mujeres para que puedan hacer su propio viaje", dijo la deportista.

"Ni siquiera puedo imaginar la cantidad de veces que he tenido contratiempos y me he recuperado y estoy aquí de nuevo".

"Sigo recordándome a mí misma que a veces no es porque no tengas la capacidad, sino que se trata de cuándo es el momento adecuado. Era el momento adecuado y estoy muy, muy agradecida por el apoyo continuo".

"Este es el tercero de 1-2-3 (los tres primeros lugares conseguidos por Jamaica en la carrera) del que he sido parte y estoy muy emocionada. Pude alzarme con la victoria".

Fraser-Pryce se había convertido en la mujer de mayor edad en conquistar un título mundial de 100 m en 2019, y aferrarse a ese récord por tres años, y retenerlo en el evento en Eugene, no muestra signos de ceder terreno.

"Es mi título mundial favorito: hacerlo a los 35, sí, dije 35", dijo Fraser-Pryce.

"Mientras esté saludable voy a competir. Estoy motivada y siempre hambrienta por hacer más. Siempre creo que puedo correr más rápido, no pararé hasta que dejé de creer en eso".

"Ha vivido bajo la sombra de Usain Bolt"

El estadounidense Michael Johnson, excampeón olímpico de 200 y 400m, elogió la hazaña de Fraser-Pryce en declaraciones a BBC Sport.

"Shelly-Ann Fraser-Pryce es increíble. Podría decirse que los 100 m es el evento más difícil de repetir como campeón, y ella lo ha hecho cinco veces", dijo.

"Su longevidad (en la élite del atletismo) es sumamente impresionante, teniendo en cuenta que ganó su primer título mundial en los 100 metros en 2009, y creo que eso ha sido subestimado muchas veces. Ha vivido bajo la sombra de Usain Bolt".

"Ambos ganaron sus primeros títulos olímpicos en el mismo año, 2008. Hace mucho que él se retiró y ella sigue, tuvo un hijo, regresó y corre aún más rápido".

"Es un testimonio de su grandeza: su longevidad y consistencia son asombrosas en un evento que es muy difícil".

"Lo único que le falta en su palmarés es el récord mundial. Si pudiera romper el récord mundial, entonces se podría argumentar que ha tenido una carrera aún mejor que la de Bolt".

El récord mundial de 100 m femeninos sigue teniendo el nombre de la estadounidense Florence Griffith-Joyner, quien lo consiguió en 1988: 10,49 segundos.

