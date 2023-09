“Me escondía detrás de la belleza”: la confesión de Ariana Grande sobre su uso de bótox y su relación con su aspecto

Getty Images Ariana Grande contó que dejó de ponerse rellenos y bótox en 2018.

El objetivo era compartir sus "secretos de belleza", pero un video en el que mostraba cómo es su rutina de maquillaje terminó convirtiéndose en una emotiva confesión personal para la cantante y actriz Ariana Grande.

"Durante mucho tiempo, la belleza fue una forma de esconderme", confesó la artista estadounidense de 30 años en un video de la revista Vogue, mientras mostraba los productos que utiliza para lograr su admirado look.

Grande dijo que quería ser totalmente trasparente con sus seguidores, y admitió que usó "una tonelada de relleno labial a lo largo de los años y bótox".

No obstante, aseguró que dejó de usarlos en 2018 porque "sentía que todo simplemente era demasiado".

"Solo quería esconderme", dijo, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas.

"No esperaba ponerme sensible", se sinceró durante el video.

Famosa desde los 17

No es la primera vez que Ariana Grande habla con franqueza sobre su apariencia: a principios de este año se refirió a la vergüenza corporal.

En un vídeo de TikTok, sugirió que los fans deberían evitar hacer incluso comentarios "bien intencionados" sobre si alguien se ve "saludable, no saludable, grande, pequeña, esto, aquello, sexy, no sexy".

"Siento que mi relación con la belleza ha cambiado tanto a lo largo de los años, en especial porque empecé tan joven", contó en el video de Vogue la estrella, quien saltó a la fama a los 17 años, interpretando a Cat Valentine en la serie de TV de Nickelodeon Victorious.

"Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, cuando la gente opina sobre tu apariencia, es realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no", explicó.

Getty Images Ariana Grande saltó a la fama en 2010, cuando tenía 17 años.

"A lo largo de los años usé el maquillaje como un disfraz o algo detrás de lo que me podía esconder", reveló.

"Usaba más y más pelo, más y más grueso delineador... Eso puede ser tan bello por momentos, y aún amo y aprecio (el maquillaje) pero creo que a medida que me hago más grande ya no me gusta que esa sea la intención", dijo la también empresaria, quien tiene su propia marca de maquillaje.

"Ahora lo siento como una forma de expresarme y acentúo lo que ya tengo".

Algo personal

"Nuestros vínculos con la belleza son tan personales", agregó. "Aquí estamos hablado de 'secretos de belleza' pero acaso ¿no es el secreto que todos simplemente queremos sentirnos lo mejor posible y ser amados?".

La artista no descartó que algún día vuelva a ponerse rellenos y bótox. "No lo sé, cada uno con lo suyo. Lo que sea que te haga sentir bella, lo apoyo", afirmó.

"Yo sé que quiero ver mis bien ganadas líneas de llanto y líneas de sonrisa. Espero que mis líneas de sonrisa se hagan cada vez más profundas y que me ría cada vez más y creo que envejecer puede ser algo tan bello", dijo.

"¿Podría hacerme un lifting en 10 años? Podría, sí, pero estos son pensamientos que, creo, deberíamos poder discutir si estamos aquí hablando sobre secretos de belleza".

"Digámoslo todo", concluyó.

