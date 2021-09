McDonald’s contrata a jóvenes de 14 años para afrontar la escasez de trabajadores en Estados Unidos

Un local de McDonald's en Oregón, Estados Unidos, está llamando a jóvenes de 14 y 15 años a solicitar empleo en el restaurante en medio de una aguda escasez de trabajadores en el sector.

Restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país están teniendo problemas para llenar sus vacantes, a pesar de que las restricciones por la pandemia se están suavizando.

Ante este panorama, la franquicia de la ciudad de Medford colocó una pancarta en el exterior del local hace dos semanas, urgiendo a los más jóvenes a presentarse.

Desde que el restaurante hizo la oferta, que cumple las leyes laborales del estado, ha habido un aumento de las solicitudes de empleo.

Heather Kennedy, que maneja el restaurante de Medford, le dijo a la publicación Business Insider que la actual falta de personal "no tiene precedentes" en los 40 años que su familia lleva gestionando franquicias de McDonald's.

En un principio, intentó atraer más trabajadores subiendo el salario mínimo del restaurante a US$15 la hora, pero esto no generó suficiente interés.

Sin embargo, Kennedy contó que recibió más de 25 solicitudes nuevas desde que abrió sus puertas a los menores de 16 años.

McDonald's no quiso hacer comentarios sobre esta medida, pero le dijo a la BBC que está compartiendo su manual de mejores prácticas para contratar personal con todas sus franquicias.

the adults not working so they after the kids now lmfaooo pic.twitter.com/4ovp3PsZzW