Masacre transmitida en vivo en Instagram: Identifican al hombre que mató a su exesposa, otras dos personas y luego se quitó la vida de un disparo

BOSNIA.- Un hombre armado atropelló a tres personas, incluida su exesposa, antes de dispararse a sí mismo en Bosnia esta tarde. Se dice que el sospechoso filmó su alboroto antes de subirlo a las redes sociales.

Además de las tres víctimas mortales, otras tres personas resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran su exesposa, un padre y un hijo.

Los medios de comunicación bosnios informan ampliamente que el sospechoso es el fisicoculturista Nermin Sulejmanović, de 35 años, quien se dice que transmitió en vivo su atroz ola de asesinatos. Hirió a otro hombre y una mujer en diferentes lugares de Gradačac, informó The Mirror UK.

Antes de quitarse la vida, dijo en Instagram:

Quien alguna vez me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó". Durante su comentario, enumeró a todos los individuos que había masacrado durante el alboroto. "Le disparé al policía, pero se escapó. Se escapó con el Skoda, no pude alcanzarlo con el BMW", dijo Sulejmanović.