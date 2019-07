Más de mil casos de paperas en El Salvador en lo que va de 2019

SAN SALVADOR.- Las autoridades de Salud de El Salvador registraron mil 195 casos de paperas desde enero pasado hasta junio del año en curso, informó este jueves Rolando Masis, director Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsal).

Masis explicó, durante una entrevista en una radio local, que la "mayoría" de dichos casos se encuentran en cinco municipios, de los 262 con los que cuenta el país, en los que se registra una "afectación grave".

Dichas localidades son Santa Ana (noreste), Santa Tecla (noroeste), Mejicanos (norte), San Salvador (centro) y Ozatlan (este), según lo indicó la fuente.

El director Nacional de Vigilancia Sanitaria también señaló que 21 municipios registran una "afectación moderada", uno "afectación leve" y en 235 localidades no se reportan casos.

Masis apuntó que, por el momento, no se analiza decretar una alerta de epidemia por paperas porque "no es una situación desbordada" e indicó que en los lugares con "afectación grave" se están "tomando medidas muy estrictas", las que no detalló.

El funcionario señaló que la "única preocupación" del Minsal es que en los casos registrados las víctimas son "adultos jóvenes que ya habían sido vacunados contra las paperas", lo que indica que "las personas que se vacunan no ganan inmunidad de por vida".

Por lo anterior, Masis sugirió a la población joven que si aparecen los síntomas acudan a su centro de salud para confirmar el diagnóstico y llamó a la ciudadanía en general a aplicar a los recién nacidos la vacuna triple vírica -paperas, sarampión y rubéola-.

Las paperas o parotiditis es una infección vírica "muy molesta" que se transmite principalmente a través de la saliva y se instala en las glándulas salivales o parótidas, pudiendo afectar a una y después a la otra.

Los síntomas, que pueden durar de una a dos semanas, son fiebre alta, dolor corporal, inapetencia y vómitos, por lo que el tratamiento es a base de analgésicos y antitérmicos y se recomienda limitar los esfuerzos físicos.

De acuerdo con expertos, los casos confirmados deben permanecer en aislamiento respiratorio durante nueve días después de la aparición de los síntomas.