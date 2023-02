Marina Ovsiannikova: Periodista que se refugia en Francia tras desafiar a Putin

París.-Marina Ovsiannikova es una periodista que tuvo un momento de gloria el 14 de marzo de 2022, ya que aparece brevemente en segundo plano en un informativo de máxima audiencia de Rusia portando un cartel que decía "no a la guerra", y tras esto pidió refugio en Francia.

“Los medios desplegados por RSF fueron extraordinarios, me salvaron la vida, me ayudaron a huir de Rusia, ese país donde el poder está en manos de criminales de guerra”. Marina Ovsiannikova reaparece en París para contar su huida de Rusia, organizada por Reporteros Sin Fronteras. pic.twitter.com/pBD5LeHIMg

Fue desde ese momento cuando Ovsiannikova comenzó a vivir persecuciones judiciales y fue puesta bajo arresto domiciliario, con un brazalete electrónico, apartada de sus hijos y acusada de traición a la patria.

Hecho que fue un calvario al que le puso fin, ya que huyó a occidente poco antes de comenzar un juicio donde tenía asegurada una dura pena de cárcel.

Este viernes la periodista apareció en los medios en la sede Reporteros Sin Fronteras (RSF), la cual es una organización que ella asegura la apoyo a salir de Rusia, sin apoyo de ningún extranjero, solo con sus propias redes en el país.

Con el apoyo de su secretario general, Chritophe Deloire, quien mantuvo el secreto sobre detalle de su fuga, esto "por motivos de seguridad", pero agradece a Francia por haberla acogido más siendo "alguien que encarna la resistencia contra la propaganda".

Ovsiannikova aseguró que aprovechó la relajación de los agentes rusos en la noche de un viernes de octubre para abandonar su domicilio junto a una de sus hijas y dirigirse hacia la frontera en coche, aunque no desveló el lugar por el que la atravesó.

"Tuvimos que caminar mucho, por campos de cultivo, escapando de las luces de coches y tractores, hasta que llegamos a una zona boscosa. Me pareció una eternidad, perdía la esperanza, pensaba que era más duro que entrar en la cárcel. Pero finalmente llegamos y allí había alguien esperándonos", relató.

Fue un momento difícil:

"No quería abandonar mi país, aunque esté gobernado por criminales de guerra, pero no me dejaron otra opción. Era eso o la cárcel".