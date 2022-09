María Belén Bernal: la desaparición de una abogada en una escuela de la Policía que causa indignación en Ecuador

María Belén Bernal María Belén Bernal, en una imagen publicada en sus redes sociales.

¿Dónde está María Belén Bernal?

Es la pregunta más repetida en Ecuador en los últimos días.

La desaparición de esta joven abogada tras visitar a su marido en un edificio de la Policía en Quito el pasado domingo tiene en vilo al país y ha provocado indignación por el manejo que las autoridades han hecho del caso.

El principal sospechoso es el esposo de Bernal, el oficial de Policía Germán Cáceres, que fue puesto en libertad tras declarar ante la Fiscalía y desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

El presidente Guillermo Lasso ha ofrecido una recompensa por quien ofrezca información que conduzca a su localización y ha ordenado reforzar el operativo de búsqueda para resolver un caso que ha sembrado dudas sobre la actuación de la Policía y ha vuelto a poner el foco en la lacra de la violencia contra las mujeres.

He dispuesto reforzar la búsqueda de María Belén Bernal y que se establezca una recompensa a quien entregue información de Germán Cáceres. @MinInteriorEc, @PoliciaEcuador y las unidades especializadas no descansarán hasta dar con la ubicación de María y de los culpables. ? Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) September 16, 2022

Qué se sabe de la desaparición de María Belén Bernal

María Belén Bernal, una abogada de 34 años, acudió el domingo a la 1.30 de la madrugada a la Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito.

Allí trabaja como teniente instructor, su marido, Germán Cáceres, a quien se busca como principal sospechoso de la desaparición.

El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, informó que se tiene constancia de la entrada de la mujer en las dependencias policiales, pero no de su salida.

Según relató el ministro, las cámaras captaron más tarde a su marido saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no saben si ella también salió o no.

El ministro admitió que se trató de "una falla de seguridad".

Carrillo también relató que Cáceres prestó una primera declaración ante la Fiscalía tras la que salió libre y desde entonces se desconoce su paradero. Un gran operativo policial trata ahora de ubicarlo.

Según le dijo a BBC Mundo el abogado de la familia Bernal, Jesús López Cedeño, que además trabaja con María Belén en el mismo despacho, lleva seis años casada con Germán Cáceres. También contó que no constan denuncias previas de ella contra su marido.

Por qué ha provocado polémica

El manejo de la desaparición de María Belén Bernal por parte de las autoridades ha provocado las protestas de colectivos feministas frente a edificios oficiales.

El abogado López Cedeño le dijo a BBC Mundo que se sabe que María Belén Bernal entró a la Escuela Superior de Policía la madrugada del domingo por las cámaras de seguridad, pero los agentes no registraron su entrada. "Uno de ellos declaró que el teniente Cáceres dio orden de que no se registrara su entrada", indicó el letrado.

Según el relato del abogado de la familia Bernal, Cáceres acudió la Fiscalía a denunciar la desaparición de su mujer el lunes 12 a las 5 pm, cuando ya habían pasado más de 24 horas desde la desaparición.

Al día siguiente fue citado a declarar y tras su comparecencia, la Fiscalía ordenó a la Policía Nacional unas investigaciones preliminares cuyo resultado nunca llegó. Pasadas las horas máximas de retención que la ley establece, Cáceres abandonó la Fiscalía y desde entonces no se sabe dónde está.

RODRIGO BUENDIA / Getty El comportamiento de la Policía es objeto de críticas.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afirmó el jueves que la Fiscalía requirió la vigilancia del sospechoso, pero la Policía ha perdido el rastro. "Esa es una responsabilidad propiamente de Policía Nacional", añadió.

Según el relato del abogado de la familia Bernal, en la habitación del teniente Cáceres en la Escuela Superior de Policía se encontraron varias botellas de licor vacías. "En este caso se han roto varios protocolos", señaló.

Cómo ha reaccionado el gobierno de Guillermo Lasso

Después de las protestas y de que el caso tuviera repercusión mediática, el gobierno ecuatoriano ha puesto más recursos y esfuerzos.

Todos los fiscales de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía están dedicadas a esclarecer el caso, y el presidente Lasso prometió que las unidades especialiazadas de la Policía ecuatoriana "no descansarán hasta dar con la ubicación de María y de los culpables".

CRISTINA VEGA RHOR / Getty Ecuador es escenario de protestas contra la violencia contra las mujeres.

El Ministerio del Interior ha ordenado la suspensión de todas las actividades en la Escuela Superior de Policía y el inicio de un rastreo en los alrededores de la instalación.

Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, el cuerpo al que se dirigen muchas críticas, aseguró que se han reunido varios indicios y se espera el resultado de las pruebas periciales que han sido encargadas. "Nosotros no vamos a cubrir a ningún policía que viole la ley e incumpla su deber", afirmó.

La violencia contra las mujeres en Ecuador

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía ecuatoriana, un total de 138 mujeres murieron violentamente en Ecuador en los primeros seis meses de 2022.

Y 2021 fue el año más violento del que se tienen registros, con 227 feminicidios. Según un informe de la Fundación Aldea, en un 73% por ciento de los casos las víctimas tenían un vínculo sentimental con quien las mató.

Según ONU Mujeres, 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han sufrido al menos un episodio de violencia en su vida y 33 de cada 100 han sido víctimas de violencia sexual.

