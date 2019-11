Madre sufre infarto al ayudar a su hijo a hacer su tarea

Luego de hacer un coraje porque su hijo no entendía la tarea, una mujer de 36 años en Hubei, China sufrió un infarto que la terminó llevando al hospital.

Una noche, Wang se sentó a ayudar a su pequeño con sus deberes académicos, como acostumbra hacerlo todos los días.

Sin embargo, por más que le explicaba como resolver el problema de matemáticas que le habían dejado, el niño no entendía el procedimiento.

Por tal motivo, la madre se desesperó y enojó, y comenzó a sentir nerviosismo y falta de aire y fue llevada a un nosocomio.

Traté de explicarle muchas veces, pero todavía no pudo responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí nerviosa y sin aliento. Llamé rápido a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital”, expresó Wang.