Madre deportada regresa a EU tras quince años de ser separada de sus hijos

GUATEMALA.-Claudia Marina Cifuentes, originaria de Guatemala, fue deportada y separada de sus hijos en 2008.

15 años después, Cifuentes logró ingresar este miércoles a EU con una visa de inmigrante, después de que se demostrara que fue expulsada sin que se le diera la oportunidad de pelear su caso.

Después de ser mal asesorada en una petición ante las autoridades de inmigración, Cifuentes fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2008.

A pesar de que la inmigrante trató de pelear su caso fue deportada ese mismo año a Guatemala, junto con su hijo mayor, dejando atrás a sus otros dos hijos menores, Claudia Dalila y Kevin, que tampoco tenían estatus legal.

Tenía once años cuando me separaron de mi mamá… pensé que no iba a poder volver a verla”, señaló Kevin Lazo.