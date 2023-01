Madre de Canadá muere después de esperar siete horas en la sala de emergencias; familia busca respuestas

NUEVA ESCOCIA, Canadá.- Una madre canadiense de tres hijos murió en agonía en un hospital de Nueva Escocia luego de esperar ayuda médica en la sala de emergencias durante casi siete horas en la víspera de Año Nuevo; ahora su esposo viudo exige respuestas.

Gunther Holthoff dijo a los periodistas a principios de esta semana que su esposa de 37 años, Allison, se despertó el 31 de diciembre quejándose de lo que ella pensó que era un malestar estomacal. Dijo que Allison se había caído de un caballo en septiembre y había estado sufriendo de dolor desde entonces, según un informe de CTV News.

A lo largo del día, su estado se deterioró y, después de bañarse, la mujer terminó retorciéndose de dolor en el suelo. Holthoff llevó a Allison al Centro Regional de Atención Médica de Cumberland en Amherst. Llegó ahí poco después de las 11:00 horas y la llevó al edificio sobre su espalda porque no podía caminar.

Luego, el esposo tomó una silla de ruedas y llevó a su esposa a la sala de emergencias. Dijo que ella estaba luchando para sentarse debido al dolor insoportable.

Le dije a la enfermera y a la señora detrás del escritorio que estaba empeorando”, dijo. “Ella no estaba bien y tenía dolor”.

Te puede interesar: VIDEO: Triste momento en que un padre canta "Bartolito" a su bebé fallecido durante el funeral

El personal del hospital tomó muestras de sangre y orina de Allison, lo que, según su esposo, resultó difícil porque para entonces tenía mucho dolor. A Allison se le indicó que se sentara en la sala de espera, pero su estado empeoró hasta el punto de que tuvo que acostarse en el suelo en posición fetal.

Mientras esperaban a que un médico viera a Allison, los guardias de seguridad trajeron algunas mantas para cubrirla y un vaso de agua. Fue entonces cuando Holthoff dijo que su esposa comenzó a decirle que pensaba que se estaba muriendo.

Ella dijo: 'Creo que me estoy muriendo. No me dejes morir aquí'”, dijo el lunes.