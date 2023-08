Madre de California encuentra cadáver de mujer envuelto en plástico en la habitación de su hijo

LOS ÁNGELES.- La policía de California inició una investigación por homicidio después de que una madre horrorizada encontrara el cuerpo de una mujer envuelto en plástico en la habitación de su hijo, según informes impactantes.

La madre no identificada le dijo a la policía que se topó con la espantosa escena del crimen después de entrar a la habitación de su hijo en el sur de Los Ángeles poco después de la 1:00 en la madrugada del domingo para investigar un “olor a gas distintivo”, dijo Fox 11.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) que respondieron encontraron a una mujer de 20 años envuelta en plástico, dijo KTLA . Fue declarada muerta en el lugar por paramédicos.

La policía busca al hijo de 26 años

No está claro cuánto tiempo la mujer había estado muerta en la habitación. La víctima no ha sido identificada y no hubo información inmediata sobre la causa de su muerte, según los informes.

La policía busca al hijo de la mujer, quien sólo ha sido identificado como un hombre de 26 años, según ABC 7Eyewitness News.

LAPD confirmó al NYP que los agentes fueron llamados a una casa en la cuadra 2200 de Wall Street en el área sur-central del sur de Los Ángeles alrededor de la 1:15 am del domingo.

No ha habido arrestos hasta el momento, dijo un portavoz.

