Los ricos y famosos que se niegan a compartir su herencia con sus hijos

Getty Images Marie Osmond dijo que quiere que sus hijos encuentren su propio camino del éxito.

La reciente promesa de la cantante de country estadounidense Marie Osmond de que sus hijos no recibirán herencia ha reavivado el debate sobre los llamados "nepo babies".

Una expresión que en español puede traducirse por "bebés del nepotismo" y que se refiere a los hijos de famosos que tuvieron más fácil el camino en distintas industrias (cine, música, deportes...).

Osmond, con un patrimonio neto estimado de US$20 millones declaró a una revista que su negativa a compartir su fortuna no es una decisión maliciosa.

Más bien, dijo, era para asegurarse de que sus hijos cultiven sus propias pasiones y encuentren su propio camino del éxito.

Los bebés del nepotismo son aquellos que usan la riqueza y la popularidad de sus padres para construir sus propias carreras.

"No conozco a nadie que se convierta en algo si solo le dan dinero", le dijo Osmond a la revista Us Weekly.

La cantante de I'm Leaving It (All) Up To You no es la única que comparte esta visión sobre la paternidad de las celebridades.

Otras figuras conocidas también han dicho que planean no transmitir sus fortunas.

Aunque en algunos casos la falta de herencia no ha impedido que sus hijos aprovechen el éxito de sus padres.

Aquí hay una lista de algunas de esas celebridades, y cómo les ha ido a algunos de sus hijos:

Daniel Craig

El actor británico Daniel Craig ha afirmado en alguna ocasión que encuentra la idea de la herencia "desagradable", y que sus dos hijos no recibirán su fortuna valorada en US$125 millones.

Getty Images La fortuna de Daniel Craig está valorada en US$125 millones.

"Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir", dijo en 2020 la estrella de James Bond.

Pero incluso sin herencia, la hija mayor de Craig, Ella, de 31 años, ya se ha hecho un nombre.

Está representada por Ford Models, una de las agencias de modelos de pasarela más grandes del mundo, y apareció en la portada de L'Officiel, una revista de moda francesa, a principios de este año.

También siguió los pasos de su padre y probó suerte en la actuación, protagonizando un puñado de obras con la compañía de teatro Shakespeare & Company, así como algunas películas.

Ella ha hablado públicamente sobre su interés en el cine y ha dicho que finalmente espera ser respetada "como una buena actriz y hacer un trabajo de muy buena calidad".

Gordon Ramsay

A pesar de que su padre es uno de los chefs más conocidos del mundo, los cinco hijos de Gordon Ramsay no suelen disfrutar de la riqueza de su padre.

Getty Images Matilda, hija del famoso chef Gordon Ramsay, participó en el programa MasterChef Junior.

Sus hijos rara vez comen en sus restaurantes con estrellas Michelin, dijo Ramsay.

Tampoco se sientan con sus padres en primera clase cuando viajan de vacaciones.

"No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso", le dijo Ramsay al Telegraph en 2017.

Su fortuna se estima en US$78 millones.

Añadió que no tiene intención de dejar su dinero a sus hijos cuando muera, argumentando que quiere evitar malcriarlos.

Getty Images Gordon Ramsay (derecha) con cuatro de sus hijos.

Hasta la fecha, parece que los hijos de Ramsay sí se han labrado sus propios caminos.

Su hija mayor, Megan, de 24 años, estudió psicología en la universidad, mientras que su hijo Jack, de 23 años, se unió a los Royal Marines.

Sin embargo, su hija de 21 años, Matilda, se ha convertido en una personalidad televisiva al igual que su padre.

Presentó su propio programa de cocina, Matilda and the Ramsay Bunch, en CBBC, el canal de televisión infantil, y apareció en MasterChef Junior.

También ha acumulado más de un millón de seguidores en Instagram y otros 10 millones en TikTok, donde a menudo comparte videos de su padre, algunos de los cuales se han vuelto virales.

Sting

Sting, la leyenda británica del rock new wave, es uno de los músicos más exitosos del mundo, con un patrimonio neto estimado de US$400 millones.

Getty Images Sting cuenta con un patrimonio neto estimado de US$400 millones.

Pero dice que sus hijos no obtendrán casi nada cuando él no esté.

"Lo que ingreso lo gastamos, y no queda mucho", le dijo el padre de seis hijos al Daily Mail en 2014.

Y agregó: "Ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios que serán un lastre para ellos. Tienen que trabajar".

Por supuesto, eso no ha impedido que los hijos de Sting se embarquen en carreras notables en el mundo del espectáculo.

Su hija, Mickey Sumner, es una actriz que apareció en 2012 en la película Frances Ha de la directora Greta Gerwig.

Mientras que dos de sus otros hijos, Eliot y Joe, son músicos.

Sting también incorporó a Joe en el acto de apertura en su gira mundial My Songs más reciente en 2022.

Warren Buffett

Algunas de estas celebridades parecen seguir lo indicado en el libro de Warren Buffett.

Getty Images Warren Buffett es un inversor multimillonario.

El magnate empresarial multimillonario estadounidense dijo que tiene la intención de donar más del 99% de su fortuna y que sus hijos no se quedarán con mucho.

Buffett escribió en 2021 que "después de observar muchas familias superricas, esta es mi recomendación: deje a los niños lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que puedan no hacer nada".

Todos sus hijos adultos se han embarcado en carreras desde la filantropía y la música hasta la política y la conservación del medio ambiente.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.