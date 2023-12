"Los regalos de Occidente a Ucrania se están agotando": Putin les dice a los rusos que la guerra terminará cuando se cumplan sus objetivos

Getty Images Vladimir Putin se dirigió a la población rusa en una conferencia de prensa de cuatro horas de duración.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves que la paz con Ucrania solo tendrá lugar cuando Rusia cumpla sus objetivos.

El mandatario hizo estas declaraciones al responder preguntas de periodistas y ciudadanos rusos en su primera conferencia de prensa desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Un buen tramo del evento de 4 horas de duración, en gran parte coreografiado, se centró en lo que él llama la "operación militar especial en Ucrania" e insistió en que la situación estaba mejorando en todo el frente de batalla.

El programa "Línea directa", televisado por la mayoría de los canales principales rusos, comenzó con Putin diciéndoles a los rusos: "La existencia de nuestro país sin soberanía es imposible. Simplemente no existirá".

Añadió que la economía de Rusia está fuerte para una época de guerra y pasó rápidamente a hablar de Ucrania.

"617.000 rusos luchando en Ucrania"

"Habrá paz [en Ucrania] cuando alcancemos nuestros objetivos", dijo Putin en su alocución. Esos "objetivos no cambian", afirmó, y los enumeró: "La desnazificación, la desmilitarización y su estatus neutral".

Estos son temas que ha destacado desde el comienzo de la guerra.

En cierto momento aseguró que Rusia tiene 617.000 soldados luchando en Ucrania y agregó que, además de las 300.000 personas llamadas a prestar servicio el año pasado, otras 486.000 se alistaron voluntariamente como soldados profesionales contratados.

"El flujo de hombres que están dispuestos a defender los intereses de la patria con las armas en la mano no disminuye", dijo.

"En total habrá poco menos de medio millón de hombres a finales de este año. ¿Por qué necesitamos una movilización?"

No dio cifras de pérdidas militares, pero reveló que hijos de personas dentro de su círculo cercano lucharon para las compañías militares privadas, y que varias personas cercanas a él murieron.

Getty Images "Línea directa" es el nombre del programa en el que Putin responde una vez al año las preguntas de periodistas y ciudadanos de a pie.

Un informe clasificado de inteligencia estadounidense estimó esta semana que 315.000 soldados rusos habían muerto o habían resultado heridos desde que comenzó la guerra, lo que supone casi el 90% del personal militar de Rusia al inicio de la invasión.

Aparte de las preguntas espontáneas formuladas a Putin por periodistas rusos y extranjeros, ciudadanos rusos de a pie enviaron al evento dos millones de preguntas que fueron cuidadosamente examinadas de antemano, informó el gobierno.

"Parece que los regalos de Occidente a Ucrania se están agotando"

Un reportero de guerra del diario ruso Izvestia apostado en la ocupada Lugansk, en el este de Ucrania, preguntó a Putin sobre la reciente presencia de Ucrania en la orilla oriental del río Dniéper, ocupada por Rusia.

Putin describió el éxito militar de Ucrania en una "zona pequeña" como un último intento de los ucranainos de penetrar en Crimea, y aseguró que las fuerzas rusas decidieron retirarse varios metros hacia zonas boscosas para salvar a su gente.

Continuó sugiriendo que Kyiv quiere mostrar a Occidente que necesita más financiación militar.

"No sé por qué lo hacen, están presionando a su gente para que mueran, es un viaje de ida para las fuerzas ucranianas. Las razones de esto son políticas, porque los líderes ucranianos están implorando ayuda a países extranjeros", señaló el presidente ruso.

Putin sostuvo además que el apoyo a Ucrania de sus aliados se estaba agotando.

Getty Images

"Hoy Ucrania no produce casi nada", afirmó. "Disculpe mi vulgaridad, pero todo se trae como regalo de promoción. Pero esos obsequios podrían agotarse en algún momento. Y parece que se están agotando gradualmente", siguió diciendo.

Putin afirmó que las fuerzas rusas tenían ventaja en el frente de batalla en Ucrania.

"Prácticamente a lo largo de todo el frente nuestras fuerzas armadas están mejorando su situación, por decirlo modestamente", dijo en su maratónica conferencia de prensa.

Ha habido muy poco movimiento en el frente de combate en los últimos meses, pero Rusia tiene como objetivo dos ciudades del este de la región de Donetsk: Márinka y Avdivka.

Putin insistió en que Rusia podría "avanzar" a pesar de las sanciones económicas occidentales y del aislamiento político derivados de su invasión a Ucrania.

Mientras el líder ruso hablaba, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, daba una conferencia de prensa en la sede de la alianza en Bruselas en la que advirtió: "Si Putin gana en Ucrania, existe un riesgo real de que su agresión no termine allí".

EPA

Estadounidenses retenidos en cárceles rusas

Putin también habló de las relaciones de Rusia con Estados Unidos.

Describió a EE.UU. como un país importante pero lo catalogó de imperialista. Instó a Washington a "respetar a otras personas y países" y dijo que Rusia estaba dispuesta a restablecer las relaciones una vez que esto sucediera.

La corresponsal del The New York Times, Valerie Hopkins, preguntó al líder ruso qué haría falta para que Rusia liberara a dos ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles rusas: el muy respetado corresponsal de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el exmarine Paul Whelan.

EE.UU. considera que ambos hombres fueron detenidos injustamente; la detención de Gershkovich fue extendida este jueves hasta el 30 de enero.

Gershkovich fue arrestado mientras trabajaba para el periódico en la ciudad de Ekaterimburgo y fue acusado de espionaje, algo que él y sus colegas niegan firmemente.

Getty Images El periodista Evan Gershkovich fue arrestado por las autoridades rusas el 29 de marzo.

"En cuanto a un posible intercambio (...) queremos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo debe ser mutuamente aceptable y conveniente", respondió Putin, señalando que los hombres estaban sujetos a una orden judicial.

"Se está llevando a cabo un diálogo sobre este tema. Es un diálogo difícil y no entraré en detalles ahora, pero creo que en general estamos hablando en un idioma que ambos entendemos. Espero que encontremos una solución", indicó.

En un momento dado, Putin pareció confirmar que en Rusia se estaba persiguiendo a figuras de la oposición.

Cuando un periodista le preguntó si se podría cambiar el código penal para evitar una "caza de brujas" contra periodistas, incluida una colega que era favorable al Kremlin, Putin dijo: "¿Qué hizo para ser cazada? ¿Qué es ella, una gran figura de la oposición o algo?".

La principal figura de la oposición rusa, Alexei Navalny, se enfrenta a 19 años de cárcel y su equipo dice que no han tenido acceso a él durante más de una semana.

Otros temas de conversación de Putin

El líder ruso reaccionó a la decisión de permitir a los atletas rusos participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 siempre y cuando compitan sin banderas, emblemas o himnos de su país.

Dijo que apoyaba a los atletas rusos que competían, pero que el país debería reflexionar si debería participar si el evento está diseñado para presentar el deporte ruso como "moribundo".

También habló sobre la situación en Gaza y la describió como una "catástrofe" que se desarrolla en una escala que "no se parece en nada" a Ucrania.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), Putin, respondiendo a un doble de sí mismo generado por IA, dijo que Rusia debería convertirse en un líder mundial en esta materia.

Además, volvió a culpar a EE.UU. de las explosiones que destruyeron los oleoductos Nord Stream en septiembre de 2022, sin ofrecer ninguna prueba.

Información adicional de Sandro Vetsko.

