Los pacientes de covid-19 mejoran con remdesivir y baricitinib, dice estudio

Washington.- Una combinación del antiviral remdesivir y del baricitinib, un medicamento para tratar la artritis reumatoide, permite acortar el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados por la covid-19, según los resultados de un ensayo clínico publicados este viernes en The New England Journal of Medicine.

El ensayo recibió el apoyo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), que dirige desde hace 36 años el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

El objetivo de los científicos al frente de la investigación fue intentar atajar los síntomas inflamatorios que causa la covid-19 y, para ello, decidieron probar una combinación de remdesivir, de la biofarmacéutica Gilead Sciences, y baricitinib, que se usa contra la artritis reumatoide en una escala de moderada a grave.

El ensayo comenzó el 8 de mayo de 2020 y contó con la participación de 1.033 voluntarios de ocho países.

Los voluntarios recibieron de manera aleatoria un tratamiento diferente: unos tomaron de manera oral baricitinib y se les inyectó remdesivir, mientras que otros recibieron un placebo que parecía baricitinib, pero sí se les administró el antiviral.

Los resultados mostraron que la combinación de ambos medicamentos sirve para reducir el tiempo de ingreso hospitalario y, en promedio, lo rebaja de siete a ocho días.

Los pacientes que necesitaron algún tipo de oxigenación de alto flujo o de ventilación no invasiva fueron los que más se beneficiaron, ya que el tiempo medio de recuperación pasó de 18 a 10 días.

A pesar del descubrimiento, los científicos fueron cautos y reconocieron que necesitan más tiempo para analizar los resultados.

Estos hallazgos llegan en un momento clave dado que Estados Unidos está registrando de media más de 200 mil casos diarios y cerca de 3 mil muertes cada 24 horas.

Este jueves, de hecho, el país superó por primera vez desde el inicio de la pandemia esa barrera de 3.000 fallecidos diarios, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Los datos más recientes de esta institución indican que en EU se han contagiado 15.667.526 personas y han fallecido 292.856, más que en ningún otro país en el mundo.