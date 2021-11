Los dilemas sobre cómo llegar mejor a la muerte | Documental BBC

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

No es fácil hablar de la muerte, pero los últimos días de una persona no tienen por qué ser trágicos y desagradables.

En este documental de la BBC, se explora la importancia que pueden tener los cuidados paliativos para aquellos que se acercan al final de sus vidas.

El Dr. Kevin Fong hace un recorrido personal a través de las cuestiones morales sobre la muerte a la que se enfrentan no solo los médicos, si no también quienes optan por disfrutar de sus últimos momentos sin aferrarse a tratamientos que muchas veces no hacen sino alargar el sufrimiento de los pacientes.

BBC Extra te ofrece algunos de los documentales que le han dado a la BBC fama internacional. De Ciencia, de Historia o de Sociedad Cultura, cada semana te ofreceremos lo mejor de nuestro archivo.

¡No te los pierdas y dinos qué opinas!

Por razones de derechos este video sólo puede verse en los países de América Latina y Estados Unidos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.