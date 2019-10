"Los Estados Unidos de nosotros", poema en honor a las víctimas de El Paso

Los Ángeles.- El poeta Richard Blanco, primer latino en declamar en una inauguración presidencial en el país, presentó este jueves "Los Estados Unidos de todos nosotros", un texto para reflejar los sentimientos de los hispanos después de la masacre de El Paso, Texas, cuando se cumplen dos meses del tiroteo.



El poema fue publicado en el periódico El Paso Times, en inglés y español, y se trata de un trabajo encomendado por la compañía USA Today, propietaria del rotativo.



El tiroteo ocurrido el pasado 3 de agosto dejó 22 muertos y más de 25 personas heridas y fue clasificado por el propio periódico como uno de los crímenes de odio más mortíferos contra los latinos en el país.



Patrick Crusius, un joven blanco de 21 años, quien condujo más de diez horas desde su localidad de residencia de Texas, Allen, en el extremo opuesto de El Paso, expresó odio contra los mexicanos antes de cometer la matanza.



El Paso Times asegura que el poema, clasificado como un artículo de opinión, pretende "capturar los sentimientos de los latinos después de (el tiroteo) de El Paso y para celebrar el orgullo y la resistencia de los latinos durante el Mes de la Herencia Hispana".



Blanco (Madrid, 1968), de padres cubanos exiliados, se inspira en el Himno de Estados Unidos para presentar una pieza lírica que en sus primeras líneas habla sobre los antepasados hispanos y como aún los nombres de ciudades recuerdan la herencia hispana.



¿Puedes vernos a la luz del amanecer de nuestros antepasados que todavía respiran en las ciudades que forjamos, en los ojos soñadores de nuestras santos: San Francisco, San Antonio, San Diego?".



Como en otras ocasiones, el bardo, que llegó al país con meses de nacido, hace honor a los inmigrantes y sus aportes, en unos versos que preguntan: ¿Cuándo dejarás de ahogarnos, de traficarnos en camiones cual ganado; de acorralarnos en callejones tras cocinas?".



En abril pasado, durante una entrevista con Efe por el lanzamiento de su libro "How to Love a Country", Blanco advirtió que "la polarización que vive el país y la actual retórica política no nos está llevando a ninguna parte; se necesita una conversación y la poesía sirve como catalizador para crear ese diálogo".



El poeta agregó que este es un tiempo diferente y que se necesita una poesía diferente, una que contribuya con ese "gran experimento social que es Estados Unidos, que tiene sus problemas y que necesita que la nación se conecte con su población".



USA Today publicó "Los Estados Unidos de todos nosotros" en los 109 sitios web de sus rotativos en todo el país. Además, presentó un vídeo en el que Blanco lee su composición.