‘Lo siento mamá, no puedo respirar’: Posible víctima de camión en Inglaterra

LONDRES.- Tras días sin saber nada de la joven vietnamita Phạm Thị Trà My, su familia cree que podría ser una de las 39 personas encontradas muertas en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra.

Trà My, de 26 años, había salido de su hogar el pasado 3 de octubre hacia China. Luego voló a Francia para llegar a Reino Unido.

A las 4:28 de la mañana en Vietnam del pasado 23 de octubre, la madre de Trà My recibió un desgarrador mensaje de su hija.

"Lo siento mamá. Mi viaje al extranjero no ha tenido éxito. Mamá, ¡te quiero mucho! Me muero porque no puedo respirar... lo siento, mamá”.

Parte del mensaje se borró porque la chica escribió la dirección de su hogar en Vietnam, informó el medio The Guardian.

Por la hora del mensaje, se calcula que eran las 22:28 horas en Reino Unido, cuando el “camión de terror” circulaba por las calles del condado de Essex.

Aunque las autoridades aún no han confirmado las identidades de los cadáveres del trailer, sus primeros reportes indicaban que los occisos eran de origen chino.

La familia de Trà My estaba enterada de que la joven fue detenida en el Reino Unido y que sería deportada de regreso a Francia, y las únicas pistas que tienen son esos mensajes que envió a su madre.

Temen que sea uno de los occisos en el camión, por la coincidencia con las horas y que la joven no se ha vuelto a conectar al chat desde aquel día.

Hoa Nghiem, coordinadora de Human Rights Space, una red cívica con sede en Vietnam, dijo que había hablado con un abogado que intentaba ayudar a la familia.

Con información de The Guardian