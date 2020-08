Lo liberan de cárcel por riesgo a Covid-19 y asesina a su novia que lo denunció por abuso

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- La pandemia por Covid-19 ha permitido que varios presos salgan a causa del virus, por medio de amparos.

Este fue el caso de Ibrahim E. Bouaich, de 33 años, quien se encontraba preso provicionalmente en espera de su juicio, esto al estar acusado de violar, estrangular y retener a su novia, Karla Elizabeth Domínguez González, en octubre de 2019.

El pasado 9 de abril, su abogado logró cambiar el estado de preso de Ibrahim por un arresto domiciliario bajo fianza, argumentando que estando en la cárcel estaba expuesto al peligro del Covid-19.

No obstante, la nota la dio en los últimos días de julio, cuando se dirigió al apartamento de su ex novia y la ultimó con un disparo, de acuerdo a reportes de The Washington Post.

Luego del tiroteo, el hombre escapó y la policía difundió un video solicitando colaboración ciudadana para encontrarlo. "Armado y peligroso", fue la descripción del anuncio de su búsqueda.

El miércoles pasado, lo ubicaron en Alexandria, ciudad en la que cobró la vida de su víctima. Luego de una intensa persecución, a punto de ser detenido, Bouaichi se disparó y posteriormente falleció hospitalizado.

Este caso explotó el debate en Emiratos Árabes Unidos, al cuestionar si la liberación de presos bajo la premisa de riesgo de contagio podría ser más peligrosa que el brote en sí.

“No había ningún caso de coronavirus en la prisión el tiempo que estuvo encarcelado”, informó Amy Bertsch, portavoz de la prisión en la que estaba Ibrahim.

Con información de ADN 40.