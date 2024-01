Lista de Jeffrey Epstein: revelan supuesta existencia de videos sexuales de Bill Clinton, el príncipe Andrew y Sir Richard Branson, según documentos judiciales

REINO UNIDOS.- Tras la publicación de la lista de Jeffrey Epstein, grandes escándalos han surgido, revelando una gran cantidad de personas famosas involucradas en la red de pedofilia del infame empresario, y parece que va para largo.

Sarah Ransome, víctima de Epstein, escribió en 2016 sobre las afirmaciones de que el duque de York, el expresidente de Estados Unidos y el empresario multimillonario fueron filmados por el pedófilo financiero estadounidense.

Una firma que representa al abogado de Epstein, Alan Dershowitz, destacó las acusaciones para demostrar que Ransome "carece manifiestamente de credibilidad", según se publicó en Sky News.

Ransome hizo una declaración sobre el impacto de la víctima antes de que la exnovia y socia de mucho tiempo de Epstein, Ghislaine Maxwell, fuera sentenciada por tráfico sexual.

Ante las declaraciones, el príncipe Andrew ha negado enérgicamente haber actuado mal .

En nombre de Sir Richard, una portavoz de Virgin Group dijo:

El artículo del New Yorker, publicado en 2019, decía que Ransome admitió "había inventado las cintas para llamar la atención sobre el comportamiento de Epstein y hacerle creer que tenía 'pruebas que saldrían a la luz si él me hacía daño'" .

Ransome alegó en los extractos del correo electrónico que el expresidente estadounidense Donald Trump tuvo relaciones sexuales con "muchas chicas".

El duque se alejó de la vida pública y ya no utiliza su título de SAR tras la polémica sobre su amistad con Epstein.

El príncipe Andrew pagó millones de libras para resolver un caso civil con Virginia Giuffre, quien lo acusó de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años . Afirmó que nunca conoció a la señora Giuffre.

Ella alegó que Andrew la atacó sexualmente en un baño en la casa de Maxwell en Londres. Sin embargo, documentos legales recientemente revelados afirman que el baño era supuestamente "demasiado pequeño para que un hombre del tamaño del príncipe Andrew pudiera disfrutar de un baño y mucho menos de tener sexo", informa Sky News.

El abogado de Maxwell, Philip Barden, dijo en su declaración de 2017, revelada el lunes:

Los documentos estaban entre los cientos que una jueza estadounidense ordenó que se revelaran como parte de la demanda civil de Giuffre contra Maxwell, que se presentó en 2015 y se resolvió en 2017.

Entre los documentos, Ransome escribió:

Cuando mi amiga tuvo relaciones sexuales con Clinton, el príncipe Andrew y Richard Branson, Jeffery filmó cintas sexuales en cada ocasión separada. Gracias a Dios logró conseguir algunas imágenes de las cintas sexuales filmadas, que identifican claramente los rostros de Clinton, el Príncipe Andrew y Branson teniendo relaciones sexuales con ella… Es bastante frustrante que Epstein no apareciera en ninguna de las imágenes, ¡pero era así de inteligente! Después de dos horas de intentar convencer a mi amiga de que viniera conmigo, finalmente logré persuadirla para que me enviara algunas de las imágenes de video que ella mantenía, implicando a los tres hombres mencionados anteriormente", se menciona en los documentos. “Personalmente puedo confirmar que he visto, con mis propios ojos, la evidencia de estos actos sexuales, que identifica claramente a Bill Clinton, el Príncipe Andrew y Richard Branson teniendo relaciones sexuales con mi amiga… Cuando mi amiga finalmente tuvo el coraje de hablar y fue a la policía en 2008 para denunciar lo que había sucedido, no se hizo nada y fue completamente humillada por el departamento de policía donde fue a denunciar lo que había sucedido con Epstein, Clinton, Branson y el Príncipe Andrew”.