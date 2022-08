Linda Evangelista vuelve a la portada de Vogue después de quedar "deformada" tras un tratamiento estético

La modelo Linda Evangelista volvió a la portada de la revista Vogue. Lo hace por primera vez desde que contó que quedó "deformada" por un procedimiento cosmético que salió mal.

Todas las fotos de la revista solo muestran la parte frontal de su rostro, con el cuello, las orejas y el cabello tapados.

Además, se se usó cinta adhesiva y elástico para estirar y amoldar su cara, mandíbula y cuello y así ocultar los problemas causados por el tratamiento de congelación de grasa que se hizo y que "fue contraproducente".

"Esa no es mi mandíbula ni mi cuello en la vida real. No puedo caminar con cinta adhesiva y elásticos puestos en todas partes", contó la modelo.

Evangelista explicó a la revista que estaba tratando de amarse a sí misma tal y como era.

Y, aunque las fotos, llenas de trucos y retoques, podrían decir lo contrario, ella se explicó: "Pero para las fotos... Siempre he pensado que estamos aquí para crear fantasías. Estamos creando sueños. Creo que eso está permitido. Además, todas mis inseguridades se han cuidado en estas fotos, así que tengo que hacer lo que amo hacer".

In front of the camera or far from its gaze, Linda Evangelista was, is and will always be the real deal. Now, the original super returns to British Vogue as the September 2022 cover star: https://t.co/sUoizNTh1L pic.twitter.com/yjEOSre5rs