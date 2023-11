Ley Humanitaria internacional: estas son las prohibiciones que tienen las guerras y los conflictos armados

ESTADOS UNIDOS .- Con los actuales conflictos en Rusia y Ucrania, y en medio oriente, con Palestina e Israel, se ha generado la duda sobre si un conflicto bélico tiene o no regulaciones, si todo está permitido, o si hay ciertos procedimientos o ataques que no deben de ser efectuados.

Durante la primera convención de Ginebra, en el año 1864, se establecieron una serie de parámetros y acuerdos, cuyos términos serían actualizados en 1929 y 1949, después de la primera y segunda guerra mundial.

Regulaciones en conflictos armados

La premisa de los acuerdos de la Ley Humanitarias Internacional, es que el objetivo en sí de un conflicto bélico, no debe de ser nunca causar la muerte de otro ser humano, sino la neutralización de este, sin embargo y para desgracia de esto último, la única manera de hacer esto es acabando con la vida del contrincante, pero de una manera en la que no se le cause un dolor o sufrimiento extremo.

Las escopetas se vieron en una controversia mediante la segunda guerra mundial, pues este tipo de arma de fuego, estuvo cerca de ser prohibida, debido a que causaba mucho daño a quen se le disparara, debido a esto, hay restricciones que deben de ser tomadas en cuenta.

Por ejempplo, la Ley Humanitaria Internacional, prohibe el uso de armas biológicas, pues estas suelen causar un enorme daño en las personas, y poco o nulo en cuanto a la infraestructura de el lugar donde el arma es detonada.

El fósforo blanco en un químico prohibido en las guerras, el cual se ha usado en forma de humo. Este compuesto químico, quema las vías respiratorias, los pulmones y la piel de quien se encuentre cerca de donde fue liberado, causando gran agonía, y una muerte lenta y dolorosa, lo cual, es considerado extramadamente inhumano y nada afin de los objetivos que un conflicto armado debe o debería de tener.

El daño a civiles o la propiedad de estos, en teoría también está prohibido, pues los objetivos que se atacan en las guerras, deben de ser meramente militares.

Los heridos deben de poder retirarse del campo de batalla, pues estos ya no pueden seguir combatiendo, y el objetivo de neutralizarlos ha sido cumplido.

Está prohibido también atacar a personas de la cruz roja, o soldados médicos, pues estos tienen la tarea de evitar que un blanco neutralizado pierda la vida.

Sin embargo, estas y muchas otras restricciones, muchas veces son ignoradas, como pasa en la actualidad en el conflicto entre el ejército de Israel, y el grupo extremista Hamás, pues en esta liberación bélica, han muerto más de 14 mil civiles.