Le dan libertad condicional a persistente delincuente sexual

EL PASO COUNTY, Colorado.- Un hombre quien ya poseía historial de abuso sexual infantil se le fue permitido salir bajo libertad condicional en el condado de El Paso, en Colorado.

El caso más reciente, cuyo juicio finalizó a principios del 2019, se debió a que Héctor González agredió sexualmente a una vecina de tan sólo cuatro años, a quien cuidaba cuando su abuela se ausentaba para trabajar.

González enfrentó un total de cinco cargos de agresión sexual por delitos graves y un delito menor por contacto sexual ilegal.

Sin embargo, la Fiscalía del Cuarto Distrito Judicial ofreció a González que se declarara culpable de un delito grave de agresión sexual y del delito menor de contacto sexual ilegal, a cambio de que los fiscales retiraran todos los demás cargos.

Aceptó el trato y recibió una sentencia de libertad condicional de cuatro años.

"Estaba asombrada con el acuerdo de culpabilidad", dijo Valerie Montoya, abuela de la menor agredida.

Montoya cuidaba a su nieta en ausencia de su madre, pero no siempre podía estar con ella por cuestiones de trabajo, por lo que terminó confiando en sus vecinos, González y su esposa, quienes vivían del otro lado de la calle.

Conforme creció la confianza, González se hacia cargo de la menor durante la noche y los fines de semana.

La abuela se percató de algo extraño cuando, durante una fiesta, González agarró de la mano a su nieta y ella actuó de manera alarmante.

Le comentó a la menor que ese día se iba a quedar con él, narra Montoya.

"Mi nieta se dio vuelta y me miró y tenía lágrimas en los ojos. Eso se reproduce en mi cabeza una y otra vez porque no sabía si las lágrimas en sus ojos eran porque estaba saliendo de la casa de la abuela, o era porque ella iba a ir allí y algo malo iba a pasar”.

Finalmente, la niña rompió el silencio y fue llevada a un hospital, donde se constató que fue víctima de abuso sexual durante meses.

Según los investigadores, el abuso comenzó en septiembre de 2017 y continuó hasta julio de 2018, solo un par de semanas antes de que González fuera arrestado.

"Tengo una inmensa culpa", comenta la abuela.

Tras conocerse sobre el acuerdo de culpabilidad, salieron a la luz los casos de otras dos presuntas víctimas de González, quienes fueron abusadas hace diez años.

Alegan que la Oficina del Fiscal de Distrito nunca hizo nada en su momento.

La primera víctima, Mikayla Windley, señala a González de haberla abusado sexualmente durante cinco años, cuando la cuidaba mientras sus padres se encontraban fuera de la ciudad.

A los nueve, tuvo la valentía para informarle a su familia, a pesar de que el hombre la había amenazado.

Sus palabras fueron: “No le digas a nadie o te mataré a ti y a tu familia”.

A pesar de ya ser una adulta, los abusos de González marcaron a Windley de por vida.

"Desde que sucedió todo esto, tengo miedo de que me encuentre, me mate, me moleste de nuevo”.

La otra víctima, Kassondra Madson, también fue abusada por González desde los cuatro años.

"Continuó hasta que tenía quizás siete años, y luego fue una violación real", dijo Madson.

"Me quitó la confianza en mí misma y realmente me quitó la infancia".

En 2009 ya se había iniciado una investigación hacia González, por cuatro cargos de agresión sexual a un niño; pero en 2011 el caso fue desestimado porque “se requería mayor investigación”.

Con información de ABC15 Arizona