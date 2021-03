Las “zapatillas de Satán” con sangre humana que llevaron a Nike a demandar a un grupo de artistas

MSCHF Las zapatillas modificadas conservan el logo de Nike.

Sangre humana, Nike y un grupo de artistas.

Esos son los tres ingredientes de una demanda interpuesta por la firma de ropa deportiva a MSCHF, un colectivo artístico de Brooklyn que decidió modificar uno de los diseños de la multinacional.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El controvertido par de "zapatillas de Satán" -que contienen una gota de sangre humana real en las suelas, además de una cruz invertida, un pentagrama y las palabras "Luke 10:18"- se fabricó a partir de un par de Nike Air Max 97 modificadas.

Con un precio de US$1.018, MSCHF puso a la venta 666 pares el lunes en colaboración con el rapero Lil Nas X y dice que se agotaron en menos de un minuto.

MSCHF Las zapatillas se pusieron a la venta el lunes a un precio de US$1.018.

En su querella legal, Nike alega infracción de marca registrada.

MSCHF hizo el lanzamiento de sus zapatillas rojas y negras el lunes, coincidiendo con el estreno de la última canción de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name), que debutó en YouTube el viernes pasado.

En el video musical, se ve al rapero deslizándose por un poste de stripper del cielo al infierno, usando un par de esas zapatillas.

Tanto las imágenes como el calzado deportivo hacen referencia al versículo bíblico Lucas 10:18: "Entonces les dijo: 'Vi a Satanás caer como un rayo del cielo'".

Cada par cuenta con una exclusiva suela con amortiguación de burbujas de aire de Nike, que contiene 60 centímetros cúbicos (2,03 onzas líquidas) de tinta roja y una sola gota de sangre humana, donada por miembros del colectivo artístico.

Getty Images Así es el modelo original de las Nike Air Max 97.

Nike alega ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York que no aprobó ni autoriza la personalización de estas "zapatillas de Satán" y por eso solicitó a la corte que impida que MSCHF venda las zapatillas y que no use su famoso logo.

"Es probable que MSCHF y sus zapatillas Satán no autorizadas causen confusión y dilución y creen una asociación errónea entre los productos de MSCHF y Nike", dice el gigante del calzado deportivo en la demanda.

"De hecho, ya hay evidencia de confusión y dilución significativas en el mercado, incluidos los llamados para boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de MSCHF, que se basan en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto".

La demanda cita un tuit del popular influencer de moda @Saint del viernes pasado, que se burló del próximo lanzamiento de las zapatillas y atrajo la atención durante el fin de semana de las redes sociales y los medios de comunicación en Estados Unidos.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

️666 Pairs, individually numbered

$1,018

️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX ? SAINT (@saint) March 26, 2021

Algunos políticos conservadores, incluida la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y algunos seguidores religiosos, se sintieron ofendidos por el controvertido diseño y criticaron a Lil Nas X y MSCHF en Twitter.

Lil Nas X respondió al gobernador y a otros críticos en Twitter, y el lunes tuiteó varios memes en su perfil en respuesta a la noticia de la demanda de Nike.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.