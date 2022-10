Las niñas y adolescentes que se están quitando el velo en las escuelas de Irán para apoyar las protestas contra el gobierno

Estudiantes de varias escuelas en Irán han estado agitando sus hijabs (velos) al aire y cantando consignas contra las autoridades del país, en una muestra de apoyo sin precedentes a las protestas que se están produciendo en la nación persa.

Los videos verificados por la BBC muestran manifestaciones dentro de los patios de las escuelas y en las calles de varias ciudades.

Sus protestas se enmarcan dentro de las manifestaciones más amplias que provocó la muerte, el mes pasado, de una joven que fue detenida por "la policía de la moral" de Irán por violar la ley del pañuelo en la cabeza.

Según imágenes publicadas en redes sociales este lunes, un grupo de estudiantes obligó a un funcionario de educación a abandonar su escuela en Karaj.

Las imágenes muestran a las jóvenes gritando "debería darte vergüenza" y arrojando lo que parecen ser botellas de agua vacías al hombre hasta que este se retira por una puerta.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

En notro video de la ciudad de Karaj, que está situada justo al oeste de la capital, Teherán, se escucha a las estudiantes gritar: "Si no nos unimos, nos matarán una a una".

El lunes, en la ciudad sureña de Shiraz, decenas de estudiantes bloquearon el tráfico en una carretera principal mientras agitaban sus pañuelos y gritaban "muerte al dictador", en una referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado.

In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.



It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u