Las imágenes del desplazamiento de palestinos mientras Israel amenaza con atacar Gaza “por tierra, mar y aire”

Getty Images Familias completas han tratado de ponerse a salvo en campamentos del sur de Gaza.

Miles de personas trataban de dejar el norte de la Franja de Gaza este sábado luego de que Israel advirtió que debían buscar refugio en el sur ante la inminente incursión de fuerzas militares al territorio palestino.

La evacuación total de hasta un millón de habitantes de la región norte de Gaza ha sido calificada como “imposible” por organismos internacionales. Naciones Unidas advirtió que la orden pude generar “consecuencias humanitarias devastadoras”.

Sin embargo, el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio un ultimátum que terminó este sábado y ahora las fuerzas militares alistan una entrada masiva y prolongada a ese territorio.

Getty Images Israel advirtió que el norte de Gaza sería objeto de una operación militar a gran escala, por lo que la población debería buscar refugio al sur.

Getty Images Organismos internacionales han dicho que es imposible evacuar a toda la población del norte de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que se estaban preparando para una "ofensiva integral" por tierra, mar y aire, con cientos de miles de elementos. El objetivo de la Operación Espadas de Hierro, aseguran, es eliminar toda presencia del grupo militante Hamás.

“Todo miembro de Hamás es un hombre muerto”, dijo Netanyahu después de que milicianos del grupo mataran a 1.300 personas en un brutal ataque dentro de Israel el 7 de octubre.

Hamás gobierna Gaza desde 2007.

Getty Images Los pobladores del norte de Gaza han tenido que tomar sus pertenencias básicas y huir.

Getty Images Miles han llegado a campamentos como el de Naciones Unidas en Rafah.

Una invasión terrestre de la Franja de Gaza implica combates urbanos casa por casa y acarrea enormes riesgos para la población civil. Los ataques aéreos ya han matado a cientos y más de 400.000 personas han huido de sus hogares.

Israel incluso ha lanzado un ultimátum a los hospitales, algo que fue rechazado por la Organización Mundial de la Salud.

Getty Images Los hospitales del norte de Gaza también fueron incluidos en la declaración de evacuación de Israel.

"Obligar a más de 2.000 pacientes a trasladarse al sur de Gaza... podría equivaler a una sentencia de muerte", dijo el organismo en un comunicado.

Algunos habitantes de la región han dicho que no se marcharán: "No voy a ir al sur, básicamente, porque es mentira, no hay ningún lugar que sea seguro", dijoel gazatí Mahmoud Shalabi a la BBC. Como ejemplo señaló el caso de una explosión que mató a decenas de civiles que evacuaban el viernes.

Getty Images Una escuela de Naciones Unidas en Rafah fue acondicionada como albergue.

Getty Images Algunos palestinos dicen que no hay ningún lugar seguro en Gaza.

Muchos tienen la esperanza de que Egipto pueda abrir el paso fronterizo que existe con Gaza para poder encontrar un lugar seguro.

"Estamos sufriendo por no tener nada, ningún alivio", dijo a la BBC el gazati Muhammad, de 31 años. "La situación es tan mala que ni siquiera moverse es seguro" añadió al calificar los últimos tres días como "indescriptibles".

Getty Images Luego de un cierre total de fronteras, Egipto ha reabierto con limitaciones el paso hacia Gaza.

Getty Images La mayoría de los gazatíes no han podido salir del territorio palestino.

"Aquí somos rehenes de ambas partes, de Israel y de Hamás", continuó Muhammad.

"Si Israel no es capaz de ubicar a Hamás, no debe bombardear a los civiles ni a la infraestructura. No somos animales, no estamos en un zoológico, somos seres humanos", lamentó.

Getty Images Los habitantes de Gaza no tienen permitido salir del territorio sin autorización de Israel.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.