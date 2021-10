Las 100 mejores series del siglo XXI, según una encuesta de la BBC

De misterio o comedia, con tramas políticas, románticas o sobrenaturales, limitadas o interminables... hay series para todos los gustos.

BBC Culture lleva tiempo haciendo encuestas anuales entre críticos, expertos y personalidades de la industria del cine para seleccionar las mejores películas de una u otra categoría.

Así, es probable que hayas leído nuestra lista de las 100 mejores cintas de 2019 dirigidas por mujeres o la de las 100 mejores películas de habla no inglesa de 2018.

Pero este año hemos considerado que ya era hora de prestarle atención a otro arte, el de la televisión, que ha jugado un rol crucial en nuestras vidas durante los últimos 18 meses, ya que hemos acudido a ella para informarnos y entretenernos, o también para consolarnos e inspirarnos.

Ha sido la forma artística dominante de los últimos 21 años: considerada en el pasado -erróneamente o no- como la improvisada hermanita menor del cine, su actual categoría es irrefutable, gracias además a las plataformas de contenido que han permitido que los programas alcancen audiencias globales sin precedentes.

Getty Images ¿Cuántas series de la lista has visto?

Así que, en reconocimiento del predominio del formato televisivo, formulamos la pregunta: ¿cuáles son las mejores series de TV del siglo XXI?

Aunque no hay una respuesta única, las reacciones que hemos recopilado son fascinantes -y esperamos que inspiren a los amantes de la TV en todo el mundo a buscar esas series que no hayan visto antes, así como volver a reflexionar y discutir sobre aquellas que ya hayan visto.

En total, 206 expertos -críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria- de 43 países, desde Albania hasta Uruguay, votaron por 460 series diferentes.

De estos votantes, 100 fueron mujeres, 104 hombres y dos personas no binarias. Cada votante preparó una lista de sus 10 series de TV favoritas del siglo XXI, calificadas y clasificadas para producir la lista de las mejores 100 que verás al final de este artículo.

Getty Images La TV ha sido la forma artística dominante del siglo XXI.

El resultado es una lista que se perfila como un verdadero testamento del poder, versatilidad e innovación del medio a lo largo de las dos últimas décadas, desde la saga pueblerina Gilmore Girls pasando por la mordaz comedia Curb Your Enthusiasm, hasta la más reciente The Underground Railroad, realizada por Barry Jenkins que se estrenó en mayo de 2021.

Al mismo tiempo, si bien la lista es amplia, también refleja sesgos significativos. 92 de las series tienen el inglés como principal idioma, con el danés, sueco, francés, español y alemán entre las otras lenguas.

Por otra parte, 79 de los 100 shows fueron creados por hombres, solo 11 por mujeres y 10 en combinación de hombres y mujeres.

Getty Images I May Destroy You fue una de las pocas series en la lista creada por una mujer.

Estas dos estadísticas abordan las inequidades sistémicas de la industria.

No obstante, el panorama futuro anuncia cambios cruciales: las series en idiomas distintos al inglés acumulan una creciente audiencia internacional y hay mayor diversidad en la gama de voces -en términos de raza, género y orientación sexual- que tienen el control creativo.

Resultaría interesante ver cuáles pueden ser los resultados de una encuesta similar en cinco, 10 o 20 años.

Como siempre, la lista no está diseñada como un final en sí, sino como un simple punto de partida para el descubrimiento, discusión y debate.

¿Qué piensas al respecto?¿Algo se nos quedó fuera?

Esperamos que los resultados te inspiren y emocionen tanto como a nosotros pues, colectivamente, no solo celebran la TV propia, sino que representan un vistazo de la época moderna.

Getty Images Parte del elenco de The Wire, durante el lanzamiento de la serie considerada la mejor del siglo XXI, según la encuesta de la BBC.

LAS MEJORES 100 SERIES DE TELEVISIÓN

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones ("Juego de tronos") (2011-2019)

6. I May Destroy You ("Podría destruirte") (2020)

7.The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (versión Reino Unido) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under ("Seis pies bajo tierra" o "A dos metros bajo tierra") (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. "Atlanta" (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock ("Rockefeller Plaza") (2006-2013)

18. Deadwood ("Pueblo corrupto") (2004-2006)

19. Lost ("Perdidos) (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm ("El show de Larry David") (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen ("Watchmen, los vigilantes") (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development ("Sacrificios de familia") (2003-2019)

33. The Good Wife ("La esposa ejemplar") (2009-2016)

34. Bron/Broen ("El Puente") (2011-2018)

35. "Fargo" (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

37. Band of Brothers ("Hermanos de sangre") (2001)

38. The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada") (2017-)

39. The Office (versión EE.UU.) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt's Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. "La casa de papel" (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight ("La batalla ejemplar") (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey's Anatomy ("Anatomía de Grey") (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. Le Bureau des Légendes ("Oficina de infiltrados") (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 y 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (Ten Percent) (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield ("El escudo" o "Al margen de la ley") (2002-2008)

56. The Big Bang Theory ("La teoría del Big Bang") (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo") (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender ("Avatar: la leyenda de Aang") (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

63. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul's Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. "24" (2001-2010)

70. Battlestar Galactica ("Galáctica, Estrella de combate") (2004-2009)

71. Enlightened ("Iluminada") (2011-2013)

72. Gilmore Girls ("Las chicas Gilmore") (2000-2007)

73. Planet Earth ("Planeta Tierra") (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

85. "Narcos" (2015-2017)

86. How I Met Your Mother ("Cómo conocí a tu madre") (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. "Dexter" (2006-2013)

90. It's Always Sunny in Philadelphia ("Siempre hay sol en Filadelfia" o "Colgados en Filadelfia") (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. The Queen's Gambit ("Gambito de dama") (2020)

