Lanzan presentación vegana de Reese's en EU

ESTADOS UNIDOS.- Las populares barras de chocolate en forma de tazas con mantequilla de maní de Reese están recibiendo el tratamiento vegano.

The Hershey Co. dijo este martes que las tazas de mantequilla de maní a base de plantas de Reese, que saldrán a la venta este mes, serán sus primeros chocolates veganos vendidos a nivel nacional. Una segunda oferta a base de plantas, Hershey's Plant Based Extra Creamy with Almonds and Sea Salt, se espera en abril.

Los chocolates están hechos con avena en lugar de leche”, dijo Hershey.

Hershey ha experimentado antes con chocolate vegano. Vendió una barra de chocolate a base de avena llamada Oat Made en algunos mercados de prueba a partir de 2021. Pero los nuevos productos serán los primeros que se venderán en los EU con la etiqueta "A base de plantas".

El público quiere tener más opciones

Hershey dijo que los consumidores quieren tener opciones y están buscando productos que consideren más saludables o con menos ingredientes, incluidas las opciones con menos azúcar y a base de plantas. Hershey también presentó una versión orgánica de Reese's Cups en febrero de 2021.

Los consumidores más jóvenes, en particular, buscan reducir el consumo de productos de origen animal, dice Euromonitor, una firma de investigación de mercado. En una encuesta de 2021, Euromonitor descubrió que el 54 % de los consumidores de la Generación Z estaban restringiendo los productos de origen animal de sus dietas, en comparación con el 34 % de los Baby Boomers.

Nestlé vende su KitKat V, una barra vegana de KitKat, en Europa desde 2021, mientras que Cadbury vende una barra de chocolate vegana en el Reino Unido. Pero hasta ahora, las opciones de chocolate vegano de EU generalmente se han limitado a marcas premium, como Lindt, o chocolateros orgánicos como Hu Kitchen.

Hershey dijo que desarrolló versiones a base de plantas de Reese's Cups y barras Hershey (algunos de sus productos más populares) porque hay una escasez de chocolates a base de plantas convencionales en el mercado estadounidense.

Las versiones basadas en plantas costarán más. Hershey no compartió los detalles porque dijo que los minoristas fijan los precios finales. Sin embargo, Rite Aid estima un costo por paquete de 1.4 onzas de dos Reese's Cups a base de plantas en 2.49 dólares; eso es alrededor de un dolar más de lo que los consumidores pagarían por un paquete normal. Hershey cobra una prima similar por las versiones orgánicas de sus Reese Cups, que salieron a la venta en 2021.

Cabe mencionar que, deshacerse de los lácteos no reducirá las calorías. Si bien Hershey no dio a conocer todos los datos nutricionales, el paquete de 1.4 onzas de Reese's Cups a base de plantas tiene 210 calorías; esa es la misma cantidad de calorías que un paquete de 1.5 onzas de Reese's Cups tradicional.