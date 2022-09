La policía de Canadá encuentra muerto a uno de los sospechosos de los apuñalamientos múltiples ocurridos en una reserva indígena

Tras la conmoción de lo sucedido el domingo en una reserva indígena canadiense, donde 10 personas murieron apuñaladas y al menos otras 18 resultaron heridas, la policía puso en marcha un intenso operativo de busca y captura.

Este lunes, la policía de Canadá anunció que uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos múltiples ocurridos en la región canadiense de Saskatchewan fue encontrado muerto.

El cuerpo de Damien Sanderson, de 31 años, fue hallado en la Nación James Smith Cree, de donde son oriundas varias de las víctimas.

Los dos sospechosos eran hermanos y la policía dice que Myles Sanderson todavía está prófugo y se cree que está en la ciudad de Regina.

El domingo, 10 personas fueron asesinadas a puñaladas en uno de los peores actos de violencia en la historia reciente de Canadá. Los ataques dejaron a otras 18 personas heridas.

La subcomisionada de policía Rhonda Blackmore dijo en una conferencia de prensa que el "cuerpo de Damien estaba ubicado al aire libre en un área con mucho césped cerca de una casa que estaba siendo examinada" por las autoridades.

La funcionaria agregó que el cadáver fue encontrado con "lesiones visibles".

"Podemos confirmar que tiene heridas visibles, que por el momento no se creen autoinfligidas. La causa exacta de la muerte se determinará junto con la oficina del forense de Saskatchewan, con fecha y hora por determinar", precisó.

Myles, quien es buscado por las autoridades, tiene "antecedentes penales extensos" que datan de varios años por delitos contra personas y propiedades.

El sospechoso, de 30 años, puede estar herido y la policía alertó a la población de que es posible que busque asistencia médica.

Los asesinatos han sacudido la provincia de Saskatchewan, típicamente pacífica. Allí se investigan 13 escenas de crimen distintas.

Blackmore dijo el domingo que algunas personas pueden haber sido atacadas por los dos sospechosos de forma premeditada, mientras que se cree que otras fueron "atacadas al azar".

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.