La periodista de CNN Christiane Amanpour cancela una entrevista con el presidente de Irán luego de que le exigieran que se cubriera la cabeza

La periodista de CNN, Christiane Amanpour, canceló una entrevista que debía realizar en Nueva York con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, luego de que le exigieran que usara un pañuelo para cubrirse la cabeza.

Amanpour, quien cuenta con una larga trayectoria profesional, señaló que ningún presidente iraní le había hecho antes esta solicitud cuando los entrevistó fuera de Irán.

Según la periodista, un asistente de Raisi le dijo que era por "la situación en Irán".

La muerte de una mujer detenida en Irán por presuntamente infringir las normas sobre el velo ha provocado violentos disturbios en ese país.

Mahsa Amini, de 22 años, entró en coma la semana pasada, horas después de que la policía de la moral la arrestara.

Según algunos informes, los agentes golpearon la cabeza de Amini contra uno de sus vehículos. La policía ha dicho que no hay evidencia de ningún maltrato y que la mujer sufrió una "insuficiencia cardíaca repentina".

Las protestas, ahora en su séptimo día, han llegado a otras 80 ciudades y pueblos de la República Islámica. Al menos 17 personas han muerto.

La entrevista habría sido la primera de Raisi en suelo estadounidense, durante su visita a la Asamblea General de la ONU.

Amanpour explicó que ya estaba lista para realizarla cuando uno de los asistentes del presidente insistió en que se cubriera el cabello a pedido de Raisi.

"Estamos en Nueva York, donde no hay ley ni tradición con respecto a los velos en la cabeza.", dijo más la periodista en Twitter.

I politely declined. We are in New York, where there is no law or tradition regarding headscarves. I pointed out that no previous Iranian president has required this when I have interviewed them outside Iran. 4/7