La misteriosa muerte de dos hermanas sauditas en Sídney intriga a las autoridades australianas

La policía australiana pide la ayuda del público después de que se encontraran los cuerpos de dos mujeres saudíes, que se cree permanecieron sin ser descubiertos durante un mes en un apartamento de Sídney.

Las hermanas Asra Abdullah Alsehli, de 24 años, y Amaal Abdullah Alsehli, de 23, fueron encontradas muertas el 7 de junio en camas separadas en su casa en el suburbio de Canterbury.

La policía, que fue llamada a la propiedad para comprobar si las jóvenes estaban bien, dijo que se cree que murieron a principios de mayo.

Pero a pesar de las "extensas investigaciones", todavía no saben cómo ni por qué.

Las hermanas se mudaron a Australia desde Arabia Saudita en 2017 y es posible que hayan solicitado asilo, informó The Sydney Morning Herald. La policía se negó a confirmar esto, diciendo que no comentan sobre el estado migratorio de las personas.

Una organización de derechos humanos dijo que debería establecerse si las mujeres huyeron de Arabia Saudita debido a la violencia doméstica o a las duras leyes que rigen para las mujeres. Sin embargo, no hay evidencia de que este sea el caso.

"Necesitamos una investigación exhaustiva"

La policía dijo que había estado en contacto con la familia de las mujeres, que las está ayudando con las investigaciones.

Lina al-Hathloul, jefa de monitoreo y comunicaciones de la organización saudí de derechos humanos ALQST, dijo que "no sería el primer caso" de mujeres saudíes asesinadas en el extranjero después de huir de la violencia doméstica.

"No hay protecciones para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en Arabia Saudita, por lo que huyen al extranjero", le dijo a la BBC. Y agregó: "No digo que ese sea el caso aquí, solo que necesitamos una investigación exhaustiva. Es frustrante no tener ninguna información".

Según el Sydney Morning Herald, hubo señales de que algo andaba mal.

El año pasado, las mujeres le dijeron al administrador del edificio que pensaban que alguien estaba manipulando sus entregas de alimentos, informó el periódico.

Un plomero que visitó el apartamento también dijo que creía que estaba sucediendo "algo misterioso" y que la policía había sido llamada en el pasado por preocupaciones sobre las mujeres.

La policía de Nueva Gales del Sur emitió un pedido renovado al público el miércoles, diciendo que "cualquier información" podría ser la clave para resolver este caso.

La comunidad local está muy unida, dijo la policía en un comunicado, y pidió a cualquiera que haya conocido o visto a las mujeres que se presente ante las autoridades.

El programa de actualidad australiano Four Corners informó en 2019 que 80 mujeres saudíes habían intentado solicitar asilo en Australia en los últimos años. Muchas de ellas huían de las leyes de tutela masculina.

