La histórica hazaña de Emma Raducanu, la adolescente británica que ganó el US Open rompiendo varios récords

Su nombre será recordado siempre porque lo que ha logrado este sábado para el tenis de Reino Unido y del mundo ya es histórico.

Emma Raducanu, de 18 años, derrotó este sábado en el US Open, en Nueva York, a la también adolescente canadiense Leylah Fernández, 6-4 y 6-3, en una final emocionante y de gran calidad.

Aunque son varias las cualidades que la llevaron hasta la victoria, es destacable que esta tenista se ubicaba en la posición 150 del ranking mundial y que para poder llegar al US Open tuvo que entrar por clasificatorias previas, no automáticamente, como hacen los tenistas en las posiciones 1 a la 60 del ranking mundial.

Es decir, Raducanu es la primera tenista en la historia, entre hombres y mujeres, que entra por las clasificatorias previas y gana alguno de los cuatro torneos del Grand Slam.

Lo hizo, además, sin perder un solo set en los nueve partidos que disputó (tres en las clasificatorias y seis en la competencia principal). Esto no ocurría desde que Serena Williams ganó en 2014.

Raducanu se llevará a casa 1,8 millones de libras en premios. Subirá al puesto 23 en el ranking mundial y se convertirá en la número uno británica el lunes.

Emma Raducanu nació en Canadá de padre rumano y madre china, y se mudó a Reino Unido a los dos años.

Emma Raducanu puso fin a la espera de 44 años de Reino Unido de tener una campeona en la categoría individual femenina del US Open.

La joven tenista es ahora la primera mujer británica ganadora en Flushing Meadows (sede del estadio del US Open) desde la legendaria Virginia Wade en 1968.

Pero también es a partir de este sábado la campeona de Slam femenina más joven desde Maria Sharapova en Wimbledon en 2004 y la británica más joven en ganar un título de Grand Slam.

Casi al final del partido, Raducanu se cortó la pierna y empezó a sangrar, lo que provocó un tiempo muerto médico y que Fernández se irritara y le expresara su frustración a la árbitro del partido.

Raducanu se reestableció y al ganar, se tiró al suelo con incredulidad mientras disparaba su tiro final para concluir lo que ha sido una aventura notable.

Las dos deportistas compartieron un cálido abrazo antes de que Raducanu subiera las escaleras del estadio Arthur Ashe para celebrar con su palco de apoyo.

La final entre Raducanu y Fernández, de 19 años y número 73 en el ranking mundial, es la primera entre adolescentes desde que Serena Williams se enfrentó a Martina Hingis en 1999. En esa oportunidad Williams fue la ganadora.

El triunfo de Raducanu causó una avalancha de halagos entre los expertos y aficionados.

La excampeona de tenis checa-estadounidese Martina Navratilova destacó por Twitter la importancia del triunfo de Raducanu y resaltó las cualidades de su contrincante Leylah Fernández.

A star is born- Emma Raducanu makes history - never has a qualifier won a major- men or women- and she is just getting started. And will never have to qualify again:)

Leylah Fernandez will be back -both are champions but Emma has the trophy- well done!!!#USOpen