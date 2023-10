La hazaña de Diana Nyad, la mujer que a los 60 años nadó de Cuba a Miami e inspiró una película protagonizada por Annette Bening

Netflix Annette Bening interpreta a Diana Nyad en la adaptación de Netflix.

Tiburones, picaduras de medusas, tormentas tropicales, problemas de navegación y agotamiento físico son el tipo de problemas que afortunadamente no preocupan a la persona promedio durante un día normal de trabajo.

Pero para la atleta retirada Diana Nyad, estos fueron los desafíos que enfrentó durante los varios intentos que hizo, cuando tenía poco más de 60 años, para convertirse en la primera persona en nadar los 177 km desde Cuba hasta Florida sin el uso de una jaula protectora.

La mayoría de la gente, incluida la propia Nyad, pensaba que se había retirado de la natación competitiva a los 30 años.

Pero más de tres décadas después, decidió perseguir el objetivo que se le había escapado cuando tenía 20 años.

Después de haber intentado el desafío en 1979, desde 2011 Nyad hizo cuatro intentos más para cruzar el agua, y finalmente hizo realidad su sueño en 2013.

Su historia ahora fue adaptada a la pantalla por Netflix, y la actriz Annette Bening obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a la nadadora, que contó con el apoyo de su amiga y entrenadora Bonnie Stoll.

"Cada vez que sales a nadar, por supuesto piensas que ella lo logrará", le dice la verdadera Stoll a BBC News.

"Y es un fastidio cuando no ocurre. Sobre todo para ella, porque eso significa otro año de entrenamiento, porque no iba a darse por vencida, pase lo que pase".

Getty Images Diana Nyad pasó tres décadas como locutora deportiva.

Stoll, interpretada por Jodie Foster en la película, forma parte de la historia tanto como la propia Nyad.

Ella navegó junto a su mejor amiga, dirigiendo la operación y manteniendo el rumbo del viaje.

"Jugué racquetball durante 10 años y Diana fue mi entrenadora, ella me enseñó mucho sobre capacidad física", explica Stoll. "Así que para mí poder cambiar los roles y entrenar a Diana fue realmente genial y me encantó. Aprendí más sobre la voluntad humana que cualquier otra cosa".

La película, titulada simplemente Nyad, es el debut narrativo del dúo de directores formado por marido y mujer Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

Antes realizaron documentales como Free Solo, sobre un escalador sin cuerda, y The Rescue, sobre los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia.

"Como polillas a la llama, Jimmy y yo nos sentimos atraídos por estas historias sobre individuos que superan los límites de lo posible", explica Vasarhelyi. "Y Diana Nyad es justamente eso”.

"The Rescue y Free Solo se habían centrado en un hombre o un grupo de hombres. Y durante un tiempo habíamos estado buscando: ¿cómo se manifestará eso en una mujer? ¿Cómo se ve, en qué se diferencia?".

¿Quién es Diana Nyad?

La nadadora de larga distancia saltó a la fama en 1975 cuando nadó alrededor de Manhattan.

En 1979, nadó 164 km desde Bimini, Bahamas, hasta Florida en 27,5 horas, estableciendo un récord de distancia nadando en aguas abiertas.

Se retiró de la natación competitiva a los 30 años y pasó las siguientes tres décadas como locutora deportiva.

En 2011, salió de su retiro para intentar convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Cayo Hueso, Florida, sin una jaula para tiburones.

Le tomó tres intentos más a lo largo de tres años, pero finalmente completó la hazaña en 2013, a los 64 años, después de una lacerante nadada de 53 horas.

Pero ha sido una figura divisoria entre los nadadores de resistencia, debido a controversias por algunas de sus afirmaciones.

Getty Images Nyad ha sido una figura controvertida entre los nadadores en aguas abiertas.

Por lo general, en las películas se hace referencia a cualquiera que no sea el personaje principal como personaje secundario, y a la persona que lo interpreta, como actor secundario.

Nunca ha sido un título más apropiado que en el caso de Stoll, quien fue el máximo apoyo para Nyad, año tras año, mientras continuaba navegando junto a su amiga mientras perseguía su objetivo.

"Yo era el papel secundario", coincide Stoll. "En su cabeza, lo hicimos juntas. En mi cabeza, la vi hacerlo”.

"Durante los años de intentos y entrenamiento, Diana y yo estábamos exactamente en la misma página", recuerda. "Podemos discutir, pero no creo que hayamos discutido ni una sola vez [durante ese tiempo]. Suelo exasperarme mucho, pero durante esos años no me exasperé”.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo Nyad supera los peligros. Los tiburones, por ejemplo, son ahuyentados gracias a una penetrante señal de audio que se envía desde el barco.

Sin embargo, una medusa le picó en el antebrazo y el cuello, lo que le provocó dificultad respiratoria grave y acabó con su tercer intento.

Para su siguiente nadada, usó una mascarilla protectora hecha a medida.

Su eventual éxito en 2013 fue tan extraordinario que algunos críticos plantearon dudas.

¿Realmente no se agarró en ningún momento del barco para descansar el cuerpo? ¿Realmente pudo haberlo logrado sin ayuda en tan poco tiempo?

La Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas dijo que había una "brecha significativa" en los récords de su natación exitosa, y ésta no ha sido ratificada oficialmente. El Registro Guinness de Récords también anuló su reconocimiento.

Por otra parte, Nyad había sido acusada antes de exagerar o hacer declaraciones engañosas sobre natación, y se le ha descrito como "el flagelo que se engrandece a sí misma en la comunidad de nadadores en aguas abiertas".

Pero su equipo atribuyó su logro a la rápida Corriente del Golfo que fluía a su favor, y Nyad rechazó las dudas diciendo: "Nadé. Lo logramos, con nuestro equipo lo logramos desde las rocas de Cuba hasta la playa de Florida, en un ambiente impecable y ético".

La Federación de Nadadores en Aguas Abiertas también respaldó a Nyad y dijo que no hay pruebas de que haya hecho trampa.

Netflix Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de Nyad, es interpretada por Jodie Foster en la película.

Buenas críticas

Stoll proporcionaba comida y líquidos a Nyad desde el barco. Tenía ayudantes, incluido el jefe de navegación John Bartlett (interpretado por Rhys Ifans en la película).

"Una de las reglas era que no habría sarcasmo", recuerda Stoll. "Y tampoco se le podía decir la hora. Pero éramos un equipo, seguro. Si todos hacen su trabajo como se supone que debe hacerse, va a ser un éxito".

En general, la película ha sido bien recibida por los críticos, muchos de los cuales elogiaron la interpretación de Bening de un personaje testarudo y sin complejos.

"La interpretación de Bening de Nyad es lo mejor que ha hecho, adoptando a la perfección la terquedad y la fuerte voluntad de la atleta", escribió Isabella Soares de Collider.

"Felicitaciones a [la guionista Julia] Cox y a todo el equipo por nunca rehuir los aspectos más duros de la personalidad de Diana en aras de la 'simpatía'", escribió Maureen Lee Lenker de Entertainment Weekly.

Pero hablando más ampliamente de la película, añadió: "Nyad simplemente intenta hacer demasiado. Cada intento de nadar debería ser como un thriller, lo que está en juego en cada momento son secuencias emocionantes, pero esto se ve socavado por problemas de ritmo en otras áreas."

La propia Nyad dijo al LA Times que estaba "impresionada" por la película, pero que no podía hablar más de ella porque forma parte del sindicato de actores estadounidenses, cuyos miembros están actualmente en huelga.

Stoll dice que la película es "muy" fiel a la realidad. "Hay otros aspectos en la personalidad de Diana porque es muy diversa, pero la película es quién es ella, en todos los sentidos", añade.

Nyad es un personaje difícil de agradar y su representación en la película no lo suaviza. "Era importante crear una imagen completa. Nunca se ven papeles así para mujeres", explica Vasarhelyi.

Netflix La actriz Annette Bening se entrenó durante más de un año para poder interpretar a Nyad.

No es difícil imaginar a Bening consiguiendo una quinta nominación al Oscar por este papel. "Quiero decir, Inshallah, ¿verdad? Si Dios quiere", dice Vasarhelyi.

La carrera por la mejor actriz está muy concurrida este año, con la probable competencia de Emma Stone, Carey Mulligan, Lily Gladstone y Sandra Hüller, entre otras.

"No lo sé, creo que los premios son mágicos, pero diré que la actuación [de Bening] ciertamente merece un gran reconocimiento", reflexiona el codirector.

"Entrenó durante más de un año, no dudó en interpretar un personaje complicado que tal vez no te guste todo el tiempo. Y quedé increíblemente impresionado por cómo habita su cuerpo a los 64 años".

