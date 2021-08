La foto con la que Reino Unido y Rusia recrearon una icónica imagen de la Segunda Guerra Mundial y que indignó a Irán

Un gesto conmemorativo pensado para celebrar que casi produce una crisis diplomática.

Eso es lo que acaba de pasar en Irán cuando los embajadores de Reino Unido y Rusia hicieron enfadar a medio país al recrear una imagen de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill y José Stalin.

Los dos embajadores, Simon Shercliff y Levan Dzhagaryan, fueron fotografiados sentados en sillas en las escaleras de la embajada rusa en Teherán.

Publicaron la imagen, haciendo homenaje a aquella foto de 1943 en la que, en el mismo lugar y en las mismas sillas en las que se sentaron los embajadores ahora, los líderes de Reino Unido, Rusia y Estados Unidos —Franklin D Roosevelt— posaban juntos en Teherán tras la primera conferencia en que los tres países pactaron su alianza en contra del régimen nazi en Alemania.

Los embajadores, sin embargo, olvidaron una cosa: en ese momento Irán estaba ocupado por fuerzas rusas y británicas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán calificó la imagen de "extremadamente inapropiada".

Los rusos dicen que no se pretendía hacer daño, y que sólo querían rendir homenaje a la lucha de los aliados contra la Alemania nazi.

La conferencia de Teherán se recuerda como el momento en que los líderes aliados acordaron el segundo frente —la invasión de Normandía— para derrotar a la Alemania nazi.

Fue una época feliz en las relaciones entre Londres y Moscú, pero para los iraníes era mucho más que eso: el recuerdo de un régimen colonial autoritario.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, encabezó un coro de críticas, calificando la imagen de "extremadamente inapropiada".

"¿Necesito recordar a todos que agosto de 2021 no es ni agosto de 1941 ni diciembre de 1943?", escribió en Twitter.

"El pueblo iraní ha demostrado —incluso durante las conversaciones nucleares del Plan de Acción Integral Conjunto— que su destino NUNCA puede estar sujeto a las decisiones de embajadas extranjeras o de potencias extranjeras".

El tuit de la embajada rusa en el que se publicaba la foto recibió miles de respuestas airadas.

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi