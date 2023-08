La famosa escaladora a la que en su intento de lograr un récord acusan de no ayudar a un guía que acabó muriendo

Getty Images Kristin Harila niega haber dejado morir a un guía herido en la montaña.

La reconocida escaladora noruega Kristin Harila negó las acusaciones de que su equipo pasó por encima de un guía herido en un intento de romper un récord mundial.

Mohammed Hassan se había caído de una cornisa en el K2, la segunda montaña más alta del mundo, parte de la cordillera del Karakórum en el Himalaya, Pakistán.

El video difundido en las redes sociales parece mostrar a un grupo de alpinistas caminando al lado de Hassan quien, según los informes, murió unas horas después.

Harila le dijo a la BBC que ella y su equipo intentaron todo para ayudarlo en condiciones peligrosas.

"Es un accidente trágico. Hay un padre, un hijo, un esposo que perdió la vida ese día en el K2. Creo que es muy triste que haya terminado de esta manera", dijo.

La noruega se dirigía a la cumbre del K2 para romper un nuevo récord mundial y convertirse en la escaladora más rápida en alcanzar todos los picos de más de 8.000 metros.

Getty Images Se considera al K2 como una de las montañas más peligrosas del mundo para escalar.

Qué pasó

En el ascenso del 27 de julio, Hassan al parecer cayó de un camino extremadamente estrecho conocido como cuello de botella.

Dos escaladores, Philip Flämig y Wilhelm Steindl, de Austria, publicaron imágenes que parecen mostrar a personas escalando sobre él. No está claro qué punto del incidente muestran las imágenes.

Ambos también estaba en la montaña ese día, pero cancelaron su ascenso debido a las peligrosas condiciones climáticas y una avalancha. Habían estado filmando un documental sobre el intento de Steindl de llegar a la cima.

Como la pantalla de su cámara era pequeña, dicen que se dieron cuenta de los detalles de lo que capturó su dron al día siguiente.

"Vimos a un hombre vivo, tirado en la travesía del cuello de botella. Y la gente lo pasaba por encima en el camino a la cumbre. Y no había ninguna misión de rescate", le dijo Steindl a la BBC.

"Estaba realmente sorprendido. Y muy triste. Empecé a llorar por el hecho de que la gente simplemente pasara a su lado y no hubiera ninguna misión de rescate".

Hassan estaba siendo tratado por una persona "mientras que todos los demás" se dirigían hacia la cumbre en una "carrera intensa, rápida y muy competitiva hacia la cumbre", le dijo Flämig al medio Der Standard de Austria.

Harila negó las acusaciones de que dejaron morir a Hassan.

En declaraciones al programa The World Tonight de la BBC, Harila dijo que los integrantes de su equipo intentaron ayudar a Hassan, pero que "no fue posible" llevarlo de regreso por la ruta estrecha que estaba llena de otros escaladores.

Dijo que Hassan "no era parte de nuestro equipo". También aclaró que no lo había visto caer y que no lo habían dejado solo una vez que el grupo más grande se dio cuenta de que estaba herido.

Las explicaciones de Harila

Harila sugirió que hay preguntas abiertas que la compañía que empleó a Hassan debe responder, porque el hombre parecía no tener un suministro de oxígeno o ropa adecuada para el clima frío.

Hassan era parte de un equipo de asistentes que la empresa envía antes del grupo de escalada para asegurar las cuerdas.

"Tratamos de salvarlo. Hicimos todo lo que pudimos durante muchas horas. Es un camino muy angosto. ¿Cómo vas a escalar, cruzar y transportar [a una persona]? No es posible", dijo Harila.

La escaladora noruega escribió en una publicación de Instagram que iba caminando cuando vio al otro equipo del que formaba parte Hassan, unos metros más adelante, antes de que ocurriera el "trágico accidente".

Harila, quien dijo que no vio exactamente lo que sucedió, mencionó que nadie tenía la culpa de su muerte y agregó que había decidido salir a hablar para detener la propagación de "desinformación y odio".

"Hassan estaba colgado de una cuerda boca abajo entre dos anclas de hielo, con su arnés en las rodillas, sin la ropa adecuada y su estómago expuesto a la nieve", dijo Harila.

Cortesía Mohammed Hassan se cayó de una cornisa en el K2.

El equipo de Harila intentó durante una hora y media amarrar una cuerda al guía y darle oxígeno y agua caliente hasta que "se desató una avalancha", según la escaladora.

Entendiendo que su equipo estaba a salvo, dijo que pensó que vendría más ayuda y decidió seguir adelante para evitar un amontonamiento en el cuello de botella.

Según Harila, su camarógrafo se quedó atrás para ayudar hasta que él mismo se quedó sin oxígeno. "Solo cuando bajamos vimos que Hassan había muerto y no estábamos en condiciones de bajar su cuerpo".

Harila no aclaró si alguien estaba con Hassan mientras estaba herido, en el momento en que su camarógrafo lo deja o cuando pasaron junto a su cuerpo al descender.

K2, en la frontera entre Pakistán y China, tiene una altura de 8.611 metros y se considera una de las montañas más desafiantes y peligrosas para escalar.

