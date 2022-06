"La estrategia de Putin es perturbarnos, no dejaremos que eso suceda": Alemania recurrirá al cabrón mientras Rusia corta el suministro de gas

Alemania.- El ministro de economía alemán ha informado que el país limitará el uso de gas natural para la producción de electricidad, esto en medio de las preocupaciones sobre una posible escasez, causada por un corte en el suministro de Rusia.



Se ha tomado esta medida después de que los precios de la energía se hayan elevado, dada la decisión de Rusia en reducir, de manera drástica, los flujos de gas natural en sus gasoductos a Europa occidental.



“Para reducir el consumo de gas, se debe usar menos gas para generar electricidad. En su lugar, habrá que utilizar más las centrales eléctricas de carbón”, dijo Robert Habeck en un comunicado el domingo.



Las reducciones en el suministro, según expresó la gasista estatal rusa Gazprom, se deben a resultados de trabajos de reparación. No obstante, funcionarios de la Unión Europea piensan que Moscú se encuentra castigando a los países aliados a Ucrania.

El recurso temporal de Berlín al carbón marca un cambio para la coalición gobernante de socialdemócratas, verdes y el liberal del canciller Olaf Scholz, que prometió reducir su uso de carbón para 2030.



“Es amargo pero indispensable para reducir el consumo de gasolina”, dijo Habeck.



El gobierno ha insistido en que se necesitará gas ruso durante un tiempo hasta que estén disponibles fuentes alternativas de energía, como el gas natural licuado traído por vía marítima en barco.



En los últimos meses, el gobierno alemán ha tomado medidas para llenar las instalaciones de almacenamiento de gas al 90 por ciento de su capacidad en noviembre para garantizar que haya suficiente gas disponible como combustible para calefacción durante el invierno europeo.



Habeck dijo que las instalaciones de almacenamiento, actualmente al 56,7 por ciento de su capacidad, aún podían compensar el déficit de Rusia con compras de otros lugares, pero describió la situación como "grave" y dijo que podría ser necesario tomar más medidas.



El gobierno alemán llamó recientemente a los ciudadanos a reducir su uso de energía a la luz de la tensa situación del suministro.



“Es obvio que la estrategia de Putin es perturbarnos, elevando el precio y dividiéndonos”, expresó Habeck. “No dejaremos que eso suceda”.



Rusia: "Nuestro producto, nuestras reglas"



Gazprom ha dicho que las exportaciones a países que no pertenecían a la antigua Unión Soviética cayeron un 28,9 por ciento entre el 1 de enero y el 15 de junio en comparación con el mismo período del año pasado.



Después de cortar el suministro diario de gas a Alemania e Italia, el director general de Gazprom, Alexei Miller, dijo la semana pasada que Moscú seguirá sus propias reglas.



“Nuestro producto, nuestras reglas. No jugamos con reglas que no son nuestras”, dijo durante un panel de discusión en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.