La desgarradora carta de un padre adicto al trabajo que perdió a su hijo

PORTLAND, EU.-Un autoproclamado padre "adicto al trabajo" cuyo hijo de ocho años murió repentinamente mientras dormía ha instado a otros a aprender de su error y priorizar a la familia sobre sus trabajos en un escrito desgarrador.

En una publicación ahora viral en LinkedIn, J.R Storment fundador de una compañía de tecnología descubrió el dolor que experimentó después de la muerte de uno de sus gemelos.

Storment admitió que su vida había sido consumida por el trabajo desde que cofundó la empresa de gestión de la nube basada en Portland, Cloudability, en 2011, el mismo año en que nacieron sus gemelos Oliver y Wiley.

Pero todo cambió hace tres semanas, cuando Wiley murió repentinamente mientras dormía después de sufrir una complicación rara provocada por una leve epilepsia infantil.

La esposa de Storment, Jessica Brandes, descubrió al niño sin vida en su cama mientras su hermano yacía cerca, jugando en su iPad.

Solo unas horas antes, Wiley había estado corriendo y jugando con amigos, ya que Storment y Brandes habían organizado una cena con dos amigos que tenían hijos.

Storment declaró que la muerte de su hijo fue un recordatorio aleccionador de lo corta que es la vida y que muchas personas luchan por equilibrar su trabajo y la vida familiar de manera saludable.

"Muchas de las cosas en las que probablemente pases tu tiempo te arrepentirás una vez que ya no tengas tiempo", advirtió Storment, y agregó que deseaba poder retroceder el reloj.

‘Hace ocho años, durante el mismo mes, tuve gemelos y cofundé Cloudability. Hace unos tres meses la vendí. Hace unas tres semanas perdimos a uno de nuestros muchachos".

En la mañana de la muerte de su hijo, Storment se levantó en las primeras horas antes de un día de reuniones consecutivas.

El padre estaba tan concentrado en su día laboral por delante, que salió corriendo por la puerta sin despedirse de los niños. Completó dos llamadas de trabajo camino a la oficina antes de que su teléfono sonara por tercera vez.

Esta vez, sin embargo, era su esposa en el otro lado.

En medio de una reunión con sus empleados, Storment recordó el momento en que la sala quedó en silencio cuando escuchó a Jessica pronunciar la escalofriante frase: "Wiley está muerto".

Momentos antes, Storment había estado contando a sus trabajadores cómo no había tomado una semana de vacaciones en más de ocho años.

“Esa fue toda la conversación. Lo siguiente que recuerdo es salir corriendo por la puerta principal de la oficina con las llaves de mi auto en la mano, corriendo ferozmente por la calle y murmurando 'Oh f ***. Oh f ***. Oh, carajo", escribió Storment.

Llegó a la casa de su familia 12 minutos más tarde, para encontrar la calle llena de vehículos de emergencia y varios oficiales armados.

Pasarían más de dos horas y media antes de que se le permitiera entrar a ver a Wiley, mientras las autoridades llevaban a cabo una investigación.

“Me permitieron salir a la terraza frente a la habitación de los niños para mirar por la ventana corrediza de vidrio. Se derrumbó en su cama, con las sábanas bien puestas, y parecía tranquilo dormido. Puse mi mano sobre el cristal y lo perdí", dijo Storment.

Me acosté junto a él en la cama que amaba, sostuve su mano y repetí: ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Nos quedamos junto a él por unos 30 minutos y le acariciamos el cabello antes de que regresaran con una camilla para llevárselo. Lo saqué, sosteniendo su mano y su frente a través de la bolsa para cadáveres mientras lo llevaban por el camino de entrada.

“Entonces todos los autos se fueron. El último en irse fue la minivan negra con Wiley".

J.R. dice que su hijo soñaba con ser dueño de un negocio y que se había enamorado a los seis años.

Pero es su vida laboral lo que le causó el mayor pesar.

"Muchos me han preguntado qué pueden hacer para ayudar. Abrace a sus hijos. No trabaje demasiado tarde. Muchas de las cosas en las que probablemente pase su tiempo se arrepentirán una vez que ya no tenga tiempo”, dijo el hombre. "Supongo que tienes reuniones con muchas personas con las que trabajas”.

"¿Las tiene regularmente programadas con sus hijos? Si hay alguna lección que sacar de esto, es para recordarles a los demás (y a mí mismo) que no se pierdan las cosas que importan".

"La gran pregunta es cómo volver al trabajo de una manera que no me deje nuevamente con los arrepentimientos que tengo ahora. Para ser honesto, he considerado no regresar”.

"Si usted es un padre y tiene la capacidad de pasar más tiempo con sus hijos, hágalo. Cuando termina, solo quedan fotos y el tiempo ya no está disponible para usted. No tiene precio y no debe desperdiciarse".

"Tómese sus días de vacaciones y sabáticos y vaya con ellos. No se arrepentirá de los correos electrónicos que olvidó enviar".

Luego citó una canción llamada Disfruta de ti mismo (Es más tarde de lo que piensas), diciendo que las palabras de la melodía eran "dolorosas" ahora.

"Trabajas y trabajas durante años, siempre estás en movimiento. Nunca te tomas un minuto de descanso".

"Algún día, dices, te divertirás, cuando seas millonario. Imagina toda la diversión que tendrás en tu vieja mecedora".

"Diviértete, es más tarde de lo que piensas. Diviértete, mientras todavía estás a tiempo. Los años pasan, tan rápido como un guiño”.

"Diviértete, diviértete, es más tarde de lo que piensas".

Su esposa Jessica escribió en su propia publicación de LinkedIn: "Si hemos aprendido algo, es que la vida es frágil y el tiempo puede ser tan cruelmente corto. Desearíamos que muchas cosas fueran diferentes, pero sobre todo haber tenido más timepo”.

"Si usted es padre y tiene la capacidad de pasar más tiempo con sus hijos, hágalo. Cuando termina, solo quedan fotos y cosas sobrantes y el tiempo ya no está disponible para usted".

"De ahora en adelante, si me envía un correo electrónico o mensaje de texto y mi respuesta demora más de lo esperado, sepa que estoy con las personas que amo compartiendo mi tiempo, creando mi nueva identidad y le animo a que haga lo mismo".

Con información de Daily Mail y Mirror