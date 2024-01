La confesión de María Félix sobre la carne humana reflejada en ‘La Sociedad de la Nieve’

HERMOSILLO, Sonora.- Sin imaginarlo, Sonora ha tenido cercanía con la llamada ‘Sociedad de la Nieve’, película basada en la tragedia de un avión en Los Andes tras la cual pasajeros del vuelo proveniente de Uruguay se vieron orillados a comer la carne de muertos en el accidente con el fin de poder sobrevivir.

El acercamiento más directo es el de Carlos Páez, uno de los 15 sobrevivientes al avionazo en la cordillera de Los Andes, que estuvo en Hermosillo, Sonora para brindar una conferencia vivencial sobre su experiencia de supervivencia en aquel incidente.

Sin embargo, lo que abordaremos en esta nota es la confesión de María Félix sobre la carne humana que se ve reflejada en 'La Sociedad de la Nieve'.

Conocida por otorgar pocas entrevistas, La Doña, actriz sonorense ya fallecida, confesó en una de ellas quizás uno de sus momentos más privados y controversiales.

‘María Bonita’ reveló con el periodista Ricardo Rocha, fallecido en junio de 2023, que probó alguna vez la carne humana en compañía de su hijo Enrique.

La experiencia de María Félix con la carne humana se dio en Marruecos. Aclaró que en un principio no sabía que se trataba de canibalismo, pero luego notó algo raro.

Estábamos filmando La corona negra y nos invitó uno de esos moros notables, y a ese tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía", dijo.

Se rumoró por mucho tiempo que María Félix era caníbal supuestamente por ser “el secreto de su gran belleza”; sin embargo, ella aclaró que solo probó la carne humana sin saberlo, ya que de otra forma, nunca lo habría hecho.

Sobre el sabor, afirmó que sabía algo dulce y no le disgustó del todo hasta saber que en realidad se trataba de carne humana.

A mí me gustó. Una cosa como dulzona, una carne extraña, y pregunté, y así me dijeron... ¡Antropófaga yo! Pero no voluntariamente", afirmó.