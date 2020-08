La OMS espera que la pandemia sea menos longeva que la gripe española

LONDRES.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que espera que la pandemia de la COVID-19 dure "menos de dos años" y sea menos longeva que la gripe española de 1918 que causó decenas de millones de muertos en dos años.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el viernes que espera que el mundo pueda acabar con la pandemia de coronavirus en menos de dos años, describió al Covid-19 como una “crisis de salud única en un siglo” y agregó que aunque la globalización ha permitido que el virus se propague más rápido de lo que lo hizo la gripe en 1918, ahora también existe tecnología para frenarlo que no estaba disponible hace un siglo.

Tenemos la desventaja de la globalización, la cercanía, la conectividad, pero una ventaja de mejor tecnología por lo que esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años, indicó el jefe de la OMS.

Además, planteó que el desarrollo "nacionalista" de vacunas pude desembocar en su encarecimiento y la falta de acceso de países en desarrollo.

Los casos confirmados de Covid-19 a nivel global son más de 22.4 millones, además de que cerca de 800 mil personas han fallecido, según las cifras de la OMS al 21 de agosto.

Hasta la misma fecha, América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas, con 6,5 millones de contagios confirmados, así como más de 250 mil muertes.

Ante este escenario, el director de la OMS instó a la "unidad nacional" y a la "solidaridad global " para que se supere la pandemia lo antes posible.

Por su parte, el doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS, indicó que la gripe española golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918 , fue la más devastadora.

“Este virus no exhibe un patrón similar de olas”, indicó. “Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer”. Ryan puntualizó que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el coronavirus.

Por conteo de la Universidad Johns Hopkins, actualmente hay más de 22 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de 795,000 muertes

Con información de El Universal