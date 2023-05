"La Liga que fue de Ronaldo y Messi hoy es de los racistas": la reacción de Vinícius Júnior ante cánticos discriminatorios en un partido del campeonato de fútbol español

Reuters Vinícius dijo que "España es conocida como un país de racistas" después de que le dirigieran cánticos insultantes en Valencia.

El futbolista brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, dijo este domingo que "La Liga es de los racistas", luego de ser objeto de cánticos discriminatorios en Valencia.

El joven de 22 años fue expulsado por conducta violenta en el minuto 97 tras un altercado con Hugo Duro.

Más temprano durante el partido, un Vinícius indignado intentó llamar la atención del árbitro sobre la hinchada del Valencia y sobre un aficionado en particular.

"El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas", escribió el futbolista en Instagram.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", dijo.

"(España es) una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas", continuó.

"Soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", finalizó.

En un comunicado, La Liga dijo que "lleva años luchando contra esta clase de comportamientos y fomentando los valores positivos del deporte, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de él".

"El estadio se ha vuelto loco"

El delantero brasileño ha sido objeto de insultos racistas en numerosas ocasiones esta temporada en La Liga.

El partido se detuvo momentáneamente en la segunda parte cuando el delantero del Real Madrid reaccionó con enojo ante un incidente en la tribuna.

En ese momento fue expulsado por primera vez en La Liga por su implicación en un altercado entre los dos conjuntos de jugadores.

Su entrenador, Carlo Ancelotti, dijo tras el encuentro que no quería hablar de fútbol sino centrar sus declaraciones en lo ocurrido con el delantero; sostuvo que "no se puede jugar al fútbol así" y que "la única manera (de frenar el racismo) es parar el partido", algo que le pidió al árbitro.

"Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable", afirmó el italiano. "Aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco".

"Es un estadio que insulta a un jugador por racismo, y el partido tiene que parar. Diría lo mismo si ganáramos 3-0, no hay otra manera", añadió.

Getty Images Ancelotti criticó a La Liga por la discriminación a su jugador.

El entrenador del club madrileño aseguró que Vinícius estaba triste por lo ocurrido, pero defendió la reacción del brasileño en el campo de juego señalando que fue "bastante normal" dadas las circunstancias.

"La Liga española tiene un problema, que no es Vinícius. Vinícius es la víctima de un problema muy grave", aseguró.

"Para mí, Vinícius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La Liga tiene un problema, estos episodios de racismo tienen que parar el partido", insistió Ancelotti.

"Desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti"

La Liga dijo que investigará el incidente, mientras que el Valencia publicó un comunicado en su sitio web en el que condenó "tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol", lamentó lo ocurrido e informó que investigará el incidente.

"Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia CF. El club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas", dijo.

Sin embargo, el portavoz del Valencia, Javier Solís, declaró tras escuchar al entrenador del Real Madrid que "ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti, totalmente equivocadas en las que ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista, el club no lo puede tolerar".

"Rechazamos frontalmente esas manifestaciones. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido entender otra palabra", afirmó Solís respecto al italiano.

Getty Images Vinícius fue expulsado tras un altercado con Hugo Duro, del Valencia.

La Liga dijo que tomaría las "acciones legales oportunas" si se identifica algún delito de odio y pidió a las personas que envíen cualquier material de archivo relevante.

En el comunicado, dijo que ha sido proactivo después de abusos racistas anteriores contra Vinícius, y que presentó nueve informes en las últimas dos temporadas a las autoridades legales en España.

Apoyos a Vinícius

El inglés Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United, cuestionó la falta de apoyo hacia Vinícius.

"Hermano, necesitas protección... ¿¿quién protege a Vinícius Júnior en España??", escribió en Instagram.

"¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esto? Veo dolor, veo asco, lo veo necesitando ayuda (…) y las autoridades no lo ayudan".

"La gente necesita unirse y exigir más de las autoridades que dirigen nuestro juego", agregó.

"Nadie se merece esto, pero lo están permitiendo. Debe haber un enfoque unificado para esto; de lo contrario, será barrido debajo de la alfombra OTRA VEZ".

Getty Images El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior señala a alguien en las gradas antes de ser expulsado al final por otro incidente.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo que escuchó "sonidos de mono" sobre el minuto 20 y dijo que se habría ido con Vinícius si su compañero de equipo hubiese decidido dejar de jugar.

"Si él hubiera dicho 'me voy', yo me hubiera ido con él, porque es algo que no podemos tolerar", dijo Courtois.

El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, también expresó su disgusto por el incidente.

"¿Cuánto tiempo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en La Liga?". escribió en un comunicado difundido por la CBF en Instagram.

"¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo?", se preguntó.

