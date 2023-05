Juez de Virginia ordena permitir a jóvenes de 18 años comprar pistolas en EU

WASHINGTON.- En contra de las múltiples peticiones de control de armas de fuego en Estados Unidos, un juez federal del estado de Virgina ordenó este jueves eliminar las leyes que prohíben la venta de pistolas a jóvenes de entre 18 y 21 años.

De acuerdo con medios estadounidenses como The Washington Post o The New York Times, se estima que decisión sea apelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos antes de poder concretarse.

A pesar de que los jóvenes estadounidenses en dicho rango de edad pueden adquirir legalmente armas de fuego como escopetas o rifles, las pistolas poseen una serie de regulaciones que prohiben su adquisición a jóvenes.

De acuerdo con las autoridades, su prohibición a jóvenes es resultado de los constantes tiroteos en escuelas alrededor del país, pues las pistolas son más portátiles y fáciles de esconder que cualquier otro tipo de arma.

Algunos de los tiroteos más sangrientos de los últimos años en el país, como la masacre escolar de Uvalde o el ataque a un supermercado en la localidad neoyorquina de Búfalo, fueron perpetrados por jóvenes que tenían 18 años en el momento de los ataques.

Sin embargo, la decisión del juez de Virginia argumenta que estas normas son inconstitucionales, y cita un fallo reciente del Tribunal Supremo estadounidense que expandió el derecho a portar armas de fuego en público.