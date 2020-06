Juan Carlos, rey emérito de España, acusado de corrupción en playas mexicanas

MADRID, España.- Un caso de corrupción que involucra a la corona española en territorio mexicano fue difundido desde Ok Diario, portal de aquel país europeo.

La nota fue retomada por el periódico La Jornada y señala que Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España, cobró cerca de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por mediar una transacción inmobiliaria en Palaya del Carmen durante la década de los 90.

OHL, firma multinacional de construcción recordada por algunas obras en el sexenio de Enrique Peña Nieto, participó en el movimiento.

Este hecho, ocurrido entre los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo fue declarado ante la fiscalía suiza por Álvaro de Orleans, primo del Rey.

Tribunales suizos realizan una más amplia investigación de este escándalo del Rey Juan Carlos, que fue impulsado por el presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien ya está fuera de la compañía por múltiples acusaciones de corrupción.

AMLO, España y su Rey

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la prensa española al asegurar que no informó de la exoneración de Juan Carlos I, padre del rey de España Felipe VI, acusado de soborno, y aseguró que este caso “es una vergüenza” para el pueblo del país ibérico debido a que “no se merece que se tenga ese tipo de representación política”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en vez de divulgar notas del país europeo, la prensa española se dedica a difundir información diaria de él.

“No se dice nada. Ayer una nota internacional: exoneran al rey de España, acusado -él que estaba de rey- de posible soborno, y lo exoneran, sin investigación y no hay nota ni en El País. Lamentable, porque se ocupan de nosotros diario, no sólo la prensa mexicana, en este caso la prensa española, y se dan estas cosas que son, de verdad, una vergüenza, sobre todo para los españoles, que es un pueblo trabajador, pueblo ejemplar, que no merece que se tenga ese tipo de representación política. No se sabe nada”.

El mandatario aseguró que al igual que el conservadurismo en México controla los medios de comunicación, esto ocurre también en España

En respuesta, la derecha española calificó de disparate las últimas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en las que atacó a la prensa ibérica por ocultar la exoneración del rey emérito Juan Carlos, sobre el que pesan sospechas de corrupción, luego de subrayar que el pueblo español no se merece ese tipo de representación política.

"Estamos ya acostumbrados a esta clase de exabruptos por parte de López Obrador. No es la primera vez. En general, los populistas buscan siempre un enemigo exterior al que criticar para no ocuparse de los problemas internos que tienen en su propio país", señala a EL UNIVERSAL Dionisio García Carnero, dirigente y exsenador del Partido Popular (PP).

"Sobre todo buscan encender los ánimos, probablemente de poblaciones indígenas que se dejen llevar o que todavía mantengan una idea del imperialismo español, algo que una parte de la izquierda en América Latina ha manejado siempre de manera exacerbada", agrega el que fuera responsable de asuntos iberoamericanos del conservador PP.

Sobre la afirmación del presidente de México de que el pueblo español no se merece los representantes políticos que tiene, en alusión a la monarquía, el político del PP se remite a la Constitución de 1978 aprobada democráticamente por los españoles para decidir su forma de gobierno.

"A mí tampoco me parece que el pueblo mexicano se merezca un gobernante como López Obrador, pero lo respeto porque lo han elegido por mayoría los mexicanos. Sí creo que el gobierno de España debería reconvenirle y pedirle que por favor deje de opinar de los asuntos internos de España y que se ocupe de los problemas que tienen los mexicanos, que es para lo que le eligieron", agrega.



Con información de La Jornada.